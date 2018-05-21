HDP'de milletvekillerinden 25'i liste dışı kaldı

ANKARA (AA) - HDP'de 24 Haziran'daki seçim için mevcut 48 milletvekilinden 25'i aday gösterilmezken, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın iki avukatı ile yeğeni Ömer Öcalan'a aday listesinde yer verildi. Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi. Listede, farklı inanç ve etnik grupların yanı sıra sol, sosyalist hareketlerin temsilcileri, KHK'ler ile ihraç edilen akademisyenler, gazeteciler ve sanatçılar yer aldı. HDP Eş Genel Başkanlarından Pervin Buldan İstanbul'dan, Sezai Temelli ise Van'dan aday gösterildi. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen Kars'tan, HDP Grup Başkanvekilleri Filiz Kerestecioğlu Ankara'dan, Meral Danış Beştaş ise Siirt'ten aday oldu. - Listeye giremeyen milletvekilleri HDP'nin aday listesinde önemli değişikliklere gidilirken, milletvekillerinin önemli bir çoğunluğu yeniden aday gösterilmedi. HDP milletvekillerinden Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Mehmet Ali Aslan, Dilek Öcalan, Müslüm Doğan, Behçet Yıldırım, Mizgin Irgat, Çağlar Demirel, Ziya Pir, Sibel Yiğitalp, Nihat Akdoğan, Abdullah Zeydan, Celal Doğan, Ali Atalan, Erol Dora, Gülser Yıldırım, Dengir Mir Mehmet Fırat, Burcu Özkan, Kadri Yıldırım, Aycan İrmez, Adem Geveri, Nadir Yıldırım, Saadet Becerekli listede yer almadı.

Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı adayı olduğu için listede yer almadı. - Öcalan'ın avukatları ve yeğeni aday oldu HDP'nin listesinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları da yer aldı. Öcalan'ın avukatlarından Ebru Günay Mardin'den, Cengiz Çiçek ise Van'dan aday gösterildi. Tunceli'den aday gösterilen Meral Hanbayat'ta bir dönem Öcalan'ın avukatlığını yapmıştı. HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, kesinleşmiş cezasından dolayı yeniden aday gösterilmezken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bir başka yeğeni aday olarak gösterildi. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın oğlu Ömer Öcalan, Şanlıurfa'dan aday oldu. - Alevi, Ermeni, Süryani adaylar Ermeni kimliğiyle bilinen Garo Paylan İstanbul yerine Diyarbakır'dan aday gösterilirken, Alevi kurum ve derneklerinde yöneticilik yapan birçok isim de listeye eklendi. Alevi kimliğiyle bilinen Turgut Öker ve Ali Kenanoğlu İstanbul’dan, Kemal Bülbül ise Antalya'dan aday gösterildi. Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) Türkiye Sorumlusu Sabro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuma Çelik de Mardin'den aday yapıldı. Feleknaz Uca ise Batman'dan aday oldu.