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HDP'de milletvekillerinden 25'i liste dışı kaldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.05.2018 22:33 | Son Güncelleme

HDP'nin 48 milletvekilinden 25'i tekrar aday gösterilmedi - Sırrı Süreyya Önder ve Ertuğrul Kürkçü gibi isimler listede yer almazken, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın iki avukatı ile yeğeni Ömer Öcalan aday gösterildi - Listede, sol kökenli adayların ağırlığı dikkati çekerken, bu isimler seçilebilecek yerlerden aday gösterildi

ANKARA (AA) - HDP'de 24 Haziran'daki seçim için mevcut 48 milletvekilinden 25'i aday gösterilmezken, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın iki avukatı ile yeğeni Ömer Öcalan'a aday listesinde yer verildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

Listede, farklı inanç ve etnik grupların yanı sıra sol, sosyalist hareketlerin temsilcileri, KHK'ler ile ihraç edilen akademisyenler, gazeteciler ve sanatçılar yer aldı.

HDP Eş Genel Başkanlarından Pervin Buldan İstanbul'dan, Sezai Temelli ise Van'dan aday gösterildi. HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen Kars'tan, HDP Grup Başkanvekilleri Filiz Kerestecioğlu Ankara'dan, Meral Danış Beştaş ise Siirt'ten aday oldu.

- Listeye giremeyen milletvekilleri

HDP'nin aday listesinde önemli değişikliklere gidilirken, milletvekillerinin önemli bir çoğunluğu yeniden aday gösterilmedi. HDP milletvekillerinden Sırrı Süreyya Önder, Ertuğrul Kürkçü, Mehmet Ali Aslan, Dilek Öcalan, Müslüm Doğan, Behçet Yıldırım, Mizgin Irgat, Çağlar Demirel, Ziya Pir, Sibel Yiğitalp, Nihat Akdoğan, Abdullah Zeydan, Celal Doğan, Ali Atalan, Erol Dora, Gülser Yıldırım, Dengir Mir Mehmet Fırat, Burcu Özkan, Kadri Yıldırım, Aycan İrmez, Adem Geveri, Nadir Yıldırım, Saadet Becerekli listede yer almadı.

Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanı adayı olduğu için listede yer almadı.

- Öcalan'ın avukatları ve yeğeni aday oldu

HDP'nin listesinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatları da yer aldı. Öcalan'ın avukatlarından Ebru Günay Mardin'den, Cengiz Çiçek ise Van'dan aday gösterildi. Tunceli'den aday gösterilen Meral Hanbayat'ta bir dönem Öcalan'ın avukatlığını yapmıştı.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, kesinleşmiş cezasından dolayı yeniden aday gösterilmezken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın bir başka yeğeni aday olarak gösterildi. Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan'ın oğlu Ömer Öcalan, Şanlıurfa'dan aday oldu.

- Alevi, Ermeni, Süryani adaylar

Ermeni kimliğiyle bilinen Garo Paylan İstanbul yerine Diyarbakır'dan aday gösterilirken, Alevi kurum ve derneklerinde yöneticilik yapan birçok isim de listeye eklendi. Alevi kimliğiyle bilinen Turgut Öker ve Ali Kenanoğlu İstanbul’dan, Kemal Bülbül ise Antalya'dan aday gösterildi. Avrupa Süryaniler Birliği (ESU) Türkiye Sorumlusu Sabro Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuma Çelik de Mardin'den aday yapıldı. Feleknaz Uca ise Batman'dan aday oldu.

HDP listesinde yer alan gazetecilerden Ahmet Şık da İstanbul 2. bölgeden aday gösterildi.

- Sol ağırlıklı adaylar

Listede özellikle batı illeri ve büyükşehirlerde sol hareketlerden gelen adaylar dikkati çekti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) kurucu üyelerinden Barış Atay Hatay'dan, eski Sosyalist Demokrasi Partisi Genel Başkanı Rıdvan Turan Mersin'den, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, Sosyalist Meclisler Federasyonu'ndan Dilşat Canbaz, Erkan Baş, eski Halkevleri Genel Başkanı Oya Ersoy İstanbul'dan, ESP Eş Genel Başkan Yardımcısı Murat Çepni İzmir'den, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Adana'dan aday gösterildi.

- KHK ile ihraç edilenler listede

HDP'nin eski eş genel başkanı Serpil Kemalbay ise İzmir'den aday gösterildi. Yüksel Caddesi'nde katıldığı yasa dışı eylemlerle adını duyuran Veli Saçılık Ankara'dan aday gösterilirken, sanatçı Ferhat Tunç ise Aydın'dan listeye girdi. KHK'ler ile ihraç edilen akademisyenlerden Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli'den, ekonomist Erol Katırcıoğlu ise İstanbul'dan aday yapıldı.

Öte yandan, bazı milletvekilleri de seçim bölgeleri yerine batıda yer alan illerde ilk sıraya çekildi. HDP Van Milletvekili Lezgin Botan Manisa birinci sıradan, Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ise Bursa 2. bölgeden seçime girecek.

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