HDP'den Demirtaş için adaylık başvurusu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve milletvekilleri, eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulundu.

Buldan, başvuru sonrası çıkışta yaptığı açıklamada, HDP olarak tüm milletvekillerinin mutabakatıyla Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu YSK'ye yaptıklarını belirtti.

Pervin Buldan, başvurunun sadece HDP milletvekillerinin değil, Türkiye'de barışa ve geleceğe dair umutları olan, demokrasiyi, eşitliği ve özgürlüğü isteyen herkesin başvurusu olduğunu savundu.

Demirtaş'ın 1,5 yıldır cezaevinde olduğunu, cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleştikten sonra serbest bırakılması gerektiğini ileri süren Buldan, diğer adayların seçim süresince yapacağı çalışmalar nasıl eşit ve özgür koşullarda olacaksa Demirtaş'ın da eşit şartlarda bu süreci tamamlaması gerektiğini söyledi.

Buldan, Demirtaş'ın adaylığının Türkiye'nin demokrasisi, barışı, geleceği açısından büyük önem taşıdığını, 50 milyon seçmenin oyuna talip olduklarını dile getirdi.