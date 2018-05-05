HABER

HDP'den Demirtaş için adaylık başvurusu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 15:11 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve milletvekilleri, Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye başvurdu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve milletvekilleri, eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvuruda bulundu.

Buldan, başvuru sonrası çıkışta yaptığı açıklamada, HDP olarak tüm milletvekillerinin mutabakatıyla Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu YSK'ye yaptıklarını belirtti.

Pervin Buldan, başvurunun sadece HDP milletvekillerinin değil, Türkiye'de barışa ve geleceğe dair umutları olan, demokrasiyi, eşitliği ve özgürlüğü isteyen herkesin başvurusu olduğunu savundu.

Demirtaş'ın 1,5 yıldır cezaevinde olduğunu, cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleştikten sonra serbest bırakılması gerektiğini ileri süren Buldan, diğer adayların seçim süresince yapacağı çalışmalar nasıl eşit ve özgür koşullarda olacaksa Demirtaş'ın da eşit şartlarda bu süreci tamamlaması gerektiğini söyledi.

Buldan, Demirtaş'ın adaylığının Türkiye'nin demokrasisi, barışı, geleceği açısından büyük önem taşıdığını, 50 milyon seçmenin oyuna talip olduklarını dile getirdi.

"CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu ittifakta HDP'nin yer almadığı" hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Buldan, ittifakların HDP'nin dışında yapılmasının Türkiye'nin demokrasisi açısından büyük bir "ayıp olduğunu" savundu.

Her iki ittifakın da bir sağ ittifakı olduğunu ileri süren Buldan, "Diğer partiler sağ tarafta birleştiler, şu anda Türkiye'nin geleceği olan sol taraf, sol muhalefet HDP'dir." ifadesini kullandı.

İttifakların daha demokratik şekilde yapılması gerektiğini kaydeden Buldan, "HDP, bunların dışında tutuldu ama biz halkımıza, Türkiye halklarına, kadınlara, gençlere güveniyoruz ve HDP'yi baraj altında bırakmaya çalışan partiler, 24 Haziran akşamı bu utançla yüz yüze kalacaklar." iddiasını dile getirdi.

Buldan, bir başka soru üzerine, adaylığı kesinleştikten sonra Demirtaş'ın serbest kalması için gerekli süreci işleteceklerini söyledi.

İkinci turda seçimin kilit partisi olacak! İkinci turda seçimin kilit partisi olacak!
YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi YSK: 3 adayın başvurusu kabul edilmedi
Canan Karatay: Kısırlaştırın!Canan Karatay: Kısırlaştırın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı adaylığı HDP HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Selahattin Demirtaş YSK

En Çok Okunan Haberler

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

Ceren Hindistan’dan yürekleri burkan paylaşım

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

İkinci turda seçimin kilit partisi HDP olacak

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İlginizi Çekebilir

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için böyle oy istedi

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

MHP Didim'de 23 kişi görevinden istifa etti

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu

GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür

GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür

Avrupa'dan 24 Haziran seçimi uyarısı: Endişeliyiz

Avrupa'dan 24 Haziran seçimi uyarısı: Endişeliyiz

Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı

Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.