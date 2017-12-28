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HDP'den flaş Abdullah Gül çıkışı: Ona da ihtiyacımız var

POLİTİKA HABERLERİ | 28.12.2017 22:30 | Son Güncelleme 4 saat önce

HDP'li Garo Paylan, katıldığı bir televizyon programında, "Bu girdaptan çıkarmayı vaadeden herkesle çalışmalıyız. Abdullah Gül'ün de sorumluluk alması gerekir, Abdullah Gül'e de ihtiyaç var" dedi.

HDP milletvekili Garo Paylan, KRT televizyonunda Çağlar Cilara'nın programına konuk oldu. "Herkese ihtiyacımız var" diyen Paylan'a Cilara, "Herkese mi ihtiyacımız var?" diye sordu.

Paylan ise "Bu girdaptan çıkarmayı vaadeden herkesle çalışmalıyız. Abdullah Gül'ün de sorumluluk alması gerekir, Abdullah Gül'e de ihtiyaç var"şeklinde cevapladı.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül HDP Garo Paylan

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
evet butun fetöcüler birleşir artık pkk chp hdp iyi parti hafi bakalım görecez REİSİ yedirmeyiz
Maalesef Abdullah GÜL ün kendisini düşürdüğü durum budur. Kimlerin yanında yer aldığını görüp açıklamalarına dikkat eder umarım. Yazık...
bir haftadır Abdullah Gül ü uçuranlar yorum yaparsa daha doğru olur Biz yapınca kimse beğenmiyo)) evet şakirTroller dökün incilerinizi))
Biz adamdan anlarız onun için 15 yıldır devleti senin beğenmediğin isim taktığın adamlar ın oy verdiği isimler yönetiyor.Şimdi aynaya bak bakalım kim adam kim koyun....
Ulan koyun oğlu koyunlar halen reis diyorsunuz öteki tarafta iki elim yakanızda bilesiniz kendi tuzunuz kuru tabi umrunuzda olmaz işsizlik parasızlık enflasyon yerlerde herşey ateş pahası dolar euro almış başını gitmiş alınan vergiler zaten demeye gerek yok halen reis reis reis Ama ALLAH büyük bu sefer aldatıldık kandırıldık deyip kurtulamayacaksınız
Bu olayların ardından hdp nin açıklama yapması manidar, ne olursa olsun herkes kozunu oynuyor
Abdullah gül değildir abdullah öcalandır o :)
al bi hamsi kafalı daha siz ne yediniz beyninize botuks mu yaptılar yoksa alüminyumlu aşımı oldunuz siz..bırakın şu zevzekliği de ona buna laf yetiştirmeyi kendinizi düşünün bu sapa saçma düşünceleri sapkın saçmalıkları halbuki bileyen anladığımız yok..adamlar bu durumda çıkış yolları arıyor siz düşmüşsünüz karşılaştırma derdine ...
ÜLKE NE ÇEKTİYSE ÖN YARGILI BOŞ akTRRO MAHLUKATLARI ve HIRSIZLAR yüzündendir
kime gitsen bişeyle suçlar seni ya pkk lı terörist yada diğerleri ederler insanı ne vicdan var ne merhamet adamı...hele hele hdpli ysen zaten pkk nın yan sanayisi ederler ..bubgüne kadar ne olduysa hep aptalların yüzünden oldu kimisi reis kimisi terörist kimin kim olduğunu bile bilmiyor çoğu....
O Apdullah Gül de sizede destek verirse kendini inkar etmiş demektir.seçimde alır 3 ün birini..
başkan apo nun pkk nın yan sanayii. silahsız militanları. ötekine bakıyorsun dhkpc nin lokali. içinde atatürkçülüğün esamesi kalmamış. adestsiz namazsız sarhoş yatağı olmuş. bunların türkiyede oy alması geçtim, hala var olması bile utanç.
Zamanında abdulah gül e cumhurbaşkanı olanazsın diyenler cumhuriyet mitingleri düzenleyenler bugün abdullah gül e yalvaracak duruma geldiler burdan şu sonuç çıkır muhalefet hala iktidarı alacak bir adaya sahip olmadığı iktidarın her türkü akp li birisi tarafından kurulacağı şimdi keçi sürüsü olan her seçim chp ye oy veren seçmenler bu chp yönetim değişmeden iktidara gelecek bir chp li olmayacağını anlayın ve keçilik yapmayın kemal le anca boş boş konuşursunuz
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