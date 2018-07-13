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HDP'den Hakkari Milletvekili Güven için tahliye talebi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 13:09 | Son Güncelleme

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan: - "Hakkari halkının iradesi Leyla Güven'in derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz"

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, tutuklu Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in serbest bırakılmasını istedi.

Kurtulan, partisinin kadın milletvekilleriyle TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran seçimlerinde HDP'nin "yoğun baskılara" rağmen Meclise girdiğini belirtti.

Tutuklu Milletvekili Leyla Güven'in Hakkari halkının iradesiyle seçildiğine değinen Kurtulan, "Güven, milletvekili seçilmiş olmasına rağmen cezaevinde rehin tutulmaktadır. Hepimizin gözleri önünde Anayasa ve yasaları hiçe sayan bir gelişme yaşandı. Leyla Güven, milletvekili seçildikten sonra mahkeme tahliye kararı vermesine rağmen keyfi bir şekilde bu karar iptal edildi. Hakkari halkının iradesi Leyla Güven'in derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Fatma Kurtulan, HDP'nin kadın milletvekillerinin seslerini Mecliste daha gür çıkaracakları bir döneme girdiklerini belirterek, "Bizler, tek adama karşı daha çok insan, çok kadın olacağız." dedi.

Bir gazetecinin konuyla ilgili TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüşüp görüşmeyeceklerine ilişkin sorusunu yanıtlayan Kurtulan, "Her alan için gerekli işlemleri başlatacağız. Meclis Başkanı'nın çalışmalarına, tüm vekillerin yasama faaliyetlerine eksiksiz katılması için başlaması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Fatma Kurtulan leyla güven

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