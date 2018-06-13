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HDP'li aday Ahmet Şık: En net söyleyen Muharrem Bey oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

HDP İstanbul milletvekili adayı, gazeteci- yazar Ahmet Şık, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

HDP'li aday Ahmet Şık: En net söyleyen Muharrem Bey oldu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - HDP İstanbul milletvekili adayı, gazeteci- yazar Ahmet Şık, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Cemiyet yönetimiyle görüşen Şık, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingiyle ilgili, "Muharrem Bey'in Diyarbakır mitinginde, resmi açıklamaya gerek kalmadan seçmen, tavrını gösterdi. Seçmen, Muharrem Bey'in Kürt sorununu nasıl çözeceğini açıkça söylemesini bekliyor. En net söyleyen de Muharrem Bey oldu" dedi.
HDP tarafından İstanbul 2'nci bölge 1'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen gazeteci- yazar Ahmet Şık, seçim çalışmaları kapsamında İzmir'e geldi. Kentte çeşitli ziyaretlerde bulunacak Şık, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne uğradı. Burada Cemiyet Başkanı Misket Dikmen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Şık, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yoğun seçim çalışması yaptığını anlatan Ahmet Şık, "7 Haziran seçimlerindeki gibi coşku yok; ama baskılardan dolayı bu yok. Ancak o zamanki gibi alınacak oy görüntüsü var. Sonuç olarak 7 Haziran'dan daha güçlü olunacağını düşünüyorum. Geçen seçimde baraj yıkma iddiası vardı, şimdi saray rejimini yıkma iddiası var" diye konuştu.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, Diyarbakır'da yaptığı mitingi değerlendiren Şık, "Aslında Muharrem Bey'in Diyarbakır mitinginde, resmi açıklamaya gerek kalmadan seçmen, tavrını gösterdi. Seçmen, Muharrem Bey'in Kürt sorununu nasıl çözeceğini açıkça söylemesini bekliyor. En net söyleyen de Muharrem Bey oldu" dedi.

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HDP'li aday Ahmet Şık: En net söyleyen Muharrem Bey olduHDP'li aday Ahmet Şık: En net söyleyen Muharrem Bey oldu

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