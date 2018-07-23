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HDP'li Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclisten çıkarılma cezası

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2018 23:25 | Son Güncelleme

Ahmet Şık'a Meclisten geçici olarak iki birleşim çıkarılma cezası verildi

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a Meclisten geçici olarak iki birleşim çıkarılma cezası verildi.

TBMM Genel Kurulunda, terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerinde görüşmeler devam ediyor.

Teklifin 1. maddesi üzerinde partisinin verdiği önerge üzerinde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti iktidarının meşru olmadığını savundu.

Türkiye'de hukukun rafa kaldırıldığını ileri süren Şık'ın "İktidar olmanın yarattığı kibrinizi, yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini..." sözlerine AK Parti milletvekilleri tepki gösterdi.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, kürsüden kimseye hakaret edilmemesini istedi.
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- Gerginlik devam edince birleşime ara verildi

Şık'ın sözlerinin ardından, önce AK Parti milletvekilleri, daha sonra HDP milletvekilleri kürsünün önüne geldi. Gerginliğin devam etmesi üzerine, TBMM Başkanvekili Şentop, birleşime 5 dakika ara verdi. Bir süre kürsü önünde karşılıklı olarak sözlü sataşmada bulunan milletvekilleri, daha sonra yerlerine geçti.

Aranın ardından Şentop, Şık'ın sözlerinin iç tüzüğe aykırı olduğunu belirterek, Şık'a Meclisten iki birleşim geçici çıkarılma cezası verilmesini teklif etti.

Bunun üzerine HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Şık'ın sözlerini etik değerler açısından ifade ettiğini ve milletvekillerinin şahsına yönelik sözler sarfetmediğini." söyledi.

Daha sonra Şentop, TBMM İçtüzüğü'nün 161'inci maddesine göre Şık'ın Meclisten geçici çıkarılmasını milletvekillerinin oyuna sundu.

Oylama sonucu, Şık'a geçici olarak iki birleşim Meclisten çıkarılma cezası verildi. Bunun üzerine Şık, partisinden bazı milletvekilleriyle birlikte Genel Kurul salonundan ayrıldı.

Meclisten geçici olarak çıkarılma cezası alan Ahmet Şık'ın bir aylık ödenek ve yolluğunun 3'te 2'si kesilecek.

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Meclis'te gerginlik! Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası Meclis'te gerginlik! Ahmet Şık'a 2 birleşim Meclis'ten çıkarılma cezası
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