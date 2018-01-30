HDP'li Ahmet Yıldırım: ÖSO kokteyl bir örgüttür

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)-HDP Grup BAşkanvekili Ahmet Yıldırım, Meclis Genel Kurulu'nda Zeytin Dalı operasyonuna ilişkin konuştu. Ahmet Yıldırım, Afrin'e gerçekleştirilen harekata karşı çıktıklarını vurgulayarak şöyle dedi: "ÖSO kokteyl bir örgüttür. Kaide türevi olan Ahrar El Şam var, siz kutsayabilirsiniz, biz böyle bir örgütü kutsamayacağız, öyle bir örgütü getirip bin yıllık kardeşliğin eksenine oturmuş olan bu devletin bir bileşeni olarak görmeyeceğiz, Kim görmek istiyorsa görebilir. Hâlâ bunların cihatçı mantıkla işledikleri bir sürü cinayet orta yerde dururken ve Müslim Şişani adındaki eli kanlı cellat bu operasyonda komutanlık yapmak için Âkit Gazetesinde ve havuz medyasında poz veriyorsa biz bu günaha ortak olmayacağız, biz bu suça ortak olmayacağız. Eğer ödetilmek isteniyorsa bir bedeli barış uğruna ve bu ülkedeki yaşayan komşu ülkelerle birlikte halkların kardeşliği üzerine öyle bir bedel hoş gele sefa gele, baş göz üzerine, biz bu bedeli ödemekten de geri durmayacağız. Savaş atari oyunu değildir, savaş daha fazla dışa bağımlılıktır, savaş tavizdir, savaş ahlaki çöküntüdür, savaş kara deliktir her şeyi alır götürür; en başta en değerlimiz olan canlarımızı alır, malımızı alır, ahlakı alır, vicdanı alır, her şeyi alır götürür; tarihsel kardeşlik bağlarının köprülerinin altına dinamit koyar, uçurur götürür. Bu anlamda biz, bu operasyonun bir tarafı değiliz. Bakın, değerli arkadaşlar, hiçbir zaman unutulmamalıdır ki oradaki Kürtlerle diyalog kurulması durumunda nasıl bir kardeşlik ortamının yaşanacağı ve bu ülkenin de Orta Doğu'da nasıl bir aktör olacağı tecrübeyle ortaya konulmuşken hâlâ bunların yapılıyor olmasını anlamlandırabilmek mümkün değildir. Bir de oraya işgale mi gidiliyor, geçici mi gidiliyor? Bunun cevabını sağ olsun İçişleri Bakanı verdi. Mare'ye kaymakam ve emniyet müdürü neden atanır? Geçici olarak gidilen bir yere, yerleşim birimine nasıl kaymakam atanır, nasıl oraya emniyet müdürü atanır? Gelsinler buradan bir cevaplasınlar da bütün uluslararası toplumla birlikte tüm barışsever halkımız öğrenmiş olsun diyorum."