HABER

HDP'li Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düşürüldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 15:20 | Son Güncelleme

HDP'li Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düşürüldü

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın milletvekilliği düşürüldü.

TBMM Genel Kurulu'nda, Baydemir ve Irmak'ın hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okunarak, bilgiye sunuldu.

Anayasa gereğince, TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düştü.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.

Motosikletli sapık kameraya yakalandıMotosikletli sapık kameraya yakalandı
Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalarAbdullah Ağar'dan çarpıcı açıklamalar
Valiye selam veren polise çarptı!Valiye selam veren polise çarptı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
genel kurul milletvekilliği düşürülme Osman Baydemir Selma Irmak

En Çok Okunan Haberler

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Ciçişler'in kavgasının perde arkası 'yok artık' dedirtti! Çıplak video ortaya çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Eda Erol'a izin vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a izin çıktı

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Fatih Portakal'dan 24 Haziran seçimi hakkında olay yorum

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Uganda'da ilginç karar! Oral seks yasaklanıyor

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Erken seçim kararının ardından flaş iddia!

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Meral Akşener'in B planı ortaya çıktı! İYİ Parti seçime girebilecek mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında açıklama

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Son dakika! Mustafa Destici: Erdoğan ilk turda seçilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

Meral Akşener, YSK'yla ilgili çok sert konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.