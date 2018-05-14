HDP'li Beştaş: Demirtaş dışındakiler kampanyalarını rahat yapıyor

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde partisinin seçim bürosunu açan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, diğer cumhurbaşkanı adaylarının kampanyalarını rahat bir şekilde yaparken, Demirtaş'ın cezaevinde gazete okumasının bile engellendiğini söyledi.

Nusaybin'de HDP'nin ilk seçim bürosunun açılışı için düzenlenen törene katılan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, burada partililere hitaben Türkçe ve Kürtçe konuştu. Beştaş, cumhurbaşkanı adayları olan Selahattin Demirtaş'ın önüne engeller çıkarıldığını ileri sürdü. Beştaş, "Gelsinler eşit hak ve özgürlüklerle bu ülkede özgürlüğü hep beraber büyütelim diyorum. Kardeşlerimizi, çocuklarımızı bir saniye unutmadan 24 Haziran'a hazırlanacağız. En güçlü cevaplardan birini de Mardin verecek, Nusaybin verecek. Cumhurbaşkanı adayları rahat bir şekilde kampanyalarını yaparken, Demirtaş'ın cezaevinde gazete okumasına da izin vermiyorlar. Adının geçtiği haberlerin yer aldığı gazeteleri bir gün sonra veriyorlar kendisine. Biz seçtiklerimizi yeniden özgürleştireceğiz. Halkın iradesini tanımayanları halk da tanımayacaktır, biz de tanımıyoruz. Halkın iradesine saygı göstermek zorundalar" diye konuştu.

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