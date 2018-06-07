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HDP'li Buldan: 24 Haziran'ın 1 Kasım'ı olmayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 23:45 | Son Güncelleme

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti'nin, 7 Haziran 2015'teki seçimlerde HDP'nin yakaladığı başarıyı sindiremediğini ve ülkeye zulmederek 1 Kasım'da tekrar seçim yaptığını belirterek, "Şu bilinsin ki, 24 Haziran'ın 1 Kasım'ı olmayacak.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti'nin, 7 Haziran 2015'teki seçimlerde HDP'nin yakaladığı başarıyı sindiremediğini ve ülkeye zulmederek 1 Kasım'da tekrar seçim yaptığını belirterek, "Şu bilinsin ki, 24 Haziran'ın 1 Kasım'ı olmayacak. Artık Türkiye halkları, Türkiye toplumu AKP'nin gitmesinden yana bir tavır aldı ve bu tavır 24 Haziran'dan sonra seçim sonuçlarına güçlü bir şekilde yansıyacak" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İzmir İl Örgütü'nün Alsancak semtindeki Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Yemeğe HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP İzmir milletvekili adayı Yalçın Yanık'ın yanı sıra birçok partili katıldı. HDP İzmir eş başkanları Semra Uzunok ve Çerkez Aydemir'in yaptığı konuşmaların ardından kürsüye çıkan Buldan, AK Parti iktidarını eliştirdi. Buldan, "Hepinizin bildiği gibi gidici olduğunu anlayan AKP, baskın seçim kararı aldı, bizler de tüm parti organları olarak bu seçim için çalışıyoruz. Ancak yarış eşit şartlarda geçmiyor, sevgili Selahattin Demirtaş cezaevinde mücadelesini sürdürüyor ve oradan halkımıza seslendi. Aslında 7 Haziran 2015 bizlere çok şey hatırlatıyor. İfade etmek isterim ki, 2015 7 Haziran'ında yaşamış olduğumuz o büyük coşkun, o büyük moral bugün bir kez daha Türkiye'ye hakim ve bu atmosfer hala devam ediyor. Şu anda görüyoruz ki hava bizden yana, toprak, su, deniz, rüzgar bizden yana. 24 Haziran'da da rüzgar esmeye devam edecek ve bizler büyük bir zafer elde edeceğiz" dedi.

'24 HAZİRAN'IN 1 KASIM'I OLMAYACAK'

AK Parti'nin, 7 Haziran 2015'te HDP'nin yakaladığı başarıyı hazmedemediğini vurgulayan Buldan, "AKP hükümeti 7 Haziran 2015'ten sonra ülkeyi bir kez daha seçime götürmüştü ve 1 Kasım seçimleri yapılmıştı. Ama buradan söylemek isterim ki 24 Haziran'ın 1 Kasım'ı asla ve asla olmayacak. 7 Haziran'dan 1 Kasım'a giderken ülkeye yaşatılan zulümler, bu kez 24 Haziran'dan sonra tekrarlanmayacak. Çünkü bu kez çok kararlı ve inançlı bir halk var. Artık Türkiye halkları, Türkiye toplumu AKP'nin gitmesinden yana bir tavır aldı ve bu tavır 24 Haziran'dan sonra seçim sonuçlarına güçlü bir şekilde yansıyacak" dedi.

'ROBOSKİ'NİN, SUR'UN EMRİNİ KİM VERDİ?'

Son günlerde konuşulan Kandil'e yönelik askeri operasyon konusuna da değinen Buldan, "Bunun, bu ülkeye getireceği herhangi bir kazanç yoktur. Olacak olan yine insanlarımıza olacak, bu düşünce gencecik fidanlarımızın toprağa düşmesini sağlayacak. Türkiye halkları savaşa prim vermiyor, bunu kabul etmiyor. Türkiye'yi yönetmek bu kadar ucuz değil. Ölmek ve öldürmek için değil, yaşamak ve yaşatmak için bu ülkeyi yönetmek lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Selahattin Demirtaş'a yönelik olarak söylediği, "Bu insanın eline 53 Kürt kardeşimizin kanı bulanmıştır" sözlerine de değinen Buldan, "Öyleyse ben de buradan soruyorum, Roboski'nin emrini kim verdi? Sur'un emrini kim verdi? Silvan'ı, Sur'u, Cizre'yi yakıp yıkmanın emrini kim verdi? Bunu size sormak isteriz" diye konuştu. Yapılan ney dinletisinin ardından iftar organizasyonu sona erdi.

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