HDP'li Buldan: 24 Haziran'ın 1 Kasım'ı olmayacak

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti'nin, 7 Haziran 2015'teki seçimlerde HDP'nin yakaladığı başarıyı sindiremediğini ve ülkeye zulmederek 1 Kasım'da tekrar seçim yaptığını belirterek, "Şu bilinsin ki, 24 Haziran'ın 1 Kasım'ı olmayacak. Artık Türkiye halkları, Türkiye toplumu AKP'nin gitmesinden yana bir tavır aldı ve bu tavır 24 Haziran'dan sonra seçim sonuçlarına güçlü bir şekilde yansıyacak" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İzmir İl Örgütü'nün Alsancak semtindeki Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Yemeğe HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP İzmir milletvekili adayı Yalçın Yanık'ın yanı sıra birçok partili katıldı. HDP İzmir eş başkanları Semra Uzunok ve Çerkez Aydemir'in yaptığı konuşmaların ardından kürsüye çıkan Buldan, AK Parti iktidarını eliştirdi. Buldan, "Hepinizin bildiği gibi gidici olduğunu anlayan AKP, baskın seçim kararı aldı, bizler de tüm parti organları olarak bu seçim için çalışıyoruz. Ancak yarış eşit şartlarda geçmiyor, sevgili Selahattin Demirtaş cezaevinde mücadelesini sürdürüyor ve oradan halkımıza seslendi. Aslında 7 Haziran 2015 bizlere çok şey hatırlatıyor. İfade etmek isterim ki, 2015 7 Haziran'ında yaşamış olduğumuz o büyük coşkun, o büyük moral bugün bir kez daha Türkiye'ye hakim ve bu atmosfer hala devam ediyor. Şu anda görüyoruz ki hava bizden yana, toprak, su, deniz, rüzgar bizden yana. 24 Haziran'da da rüzgar esmeye devam edecek ve bizler büyük bir zafer elde edeceğiz" dedi.