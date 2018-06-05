HDP'li Buldan: Sandıklarını Menbiç'e ve Kandil'e götürmeye çalışıyor

İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "AKP hükümeti kaybettiğini gördü, şimdi sandıklarını Menbiç'e ve Kandil'e götürmeye çalışıyor. Seçim çalışmalarının kampanyasını Menbiç ve Kandil'den yapmaya çalışıyor" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Buldan, 24 Haziran'a yönelik seçim çalışmaları kapsamında, partisince Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen mitinge katıldı. Azizoğlu Meydanı'ndaki mitinge HDP'nin Diyarbakır milletvekili adaylarıyla birlikte gelen Buldan, Silvanlılara seslendi. Buldan, "Bu kent, yüzyıllardır büyük acılara tanıklık etti. Bizlere büyük acılar yaşattılar, bu acıları en fazla Silvan halkı ödedi. Hiç kimse Silvan halkının içinde yaşadığı acıyı hiçbir zaman görmedi. Bizler bu acılarla yoğrulduk, bu bedellerle büyüdük. Hiç kimsenin önünde diz çökmedik, çökmeyeceğiz. Şimdi bu acılar yetmiyormuş gibi, bu bedeller yetmiyormuş gibi Kürt halkına yeni acıları yaşatmanın oyununu oynuyorlar" diye konuştu. 'KAMPANYASINI MENBİÇ VE KANDİL’DEN YAPMAYA ÇALIŞIYOR' Halklar arasında kurulan kardeşlik köprüsünü yıkmaya kimsenin hakkı olmadığını dile getiren Buldan, şöyle konuştu: "AKP hükümeti kaybettiğini gördü, şimdi sandıklarını Menbiç’e ve Kandil’e götürmeye çalışıyor. Seçim çalışmalarının kampanyasını Menbiç ve Kandil’den yapmaya çalışıyor. Fırat’ın doğusuna savaş açarak, Fırat’ın batısına huzurun gelmeyeceğini bilmeyecek kadar siyasetten yoksunlar. Bu halk yıllardır bu acıyı yaşarken hep barışı, özgürlüğü, demokrasiyi, kardeşliği ve insan haklarını savundu. Bu ülkede halklar arasında kurulan kardeşlik köprüsünü yıkmaya kimsenin hakkı yok. İşte AKP hükümeti, buradan size sesleniyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Kürtlerin yakasından elinizi çekin. Bu ülke artık çocuklarının ölmesini istemiyor. Burada toplanan halk, kardeşlerinin yaşamını yitirmesini istemiyor. Hiçbir anamız gözyaşı dökmek istemiyor. Artık kardeş kanının akmadığı bir coğrafya istiyoruz. 20 günleri kaldı zaten, gidiyorlar. Biz AKP’nin yolcu olduğunu biliyoruz. AKP’nin artık Türkiye’yi yönetemediğini biliyoruz. Bırakın bu ülkeyi bu güzel insanlar yönetsin. Bırakın bu ülkeyi Demirtaş yönetsin." '24 HAZİRAN, GELECEĞİMİZİ BELİRLEYECEK TARİH' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır mitinginde yaptığı konuşmaya değinen HDP'li Buldan, şunları söyledi: "Diyarbakır’da 'Kürt sorunu yoktur' diyen Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Sizin görmediğiniz, anlamadığınız, bilmediğiniz bir sorun var. Bu sorun Kürtlerin sorunudur, bu sorun dil sorunudur, kimlik sorunudur. Eskiden Ankara’da 'Kürt sorunu yoktur' diyordunuz, Diyarbakır’da 'Vardır' diyordunuz; ama artık bundan bile yoksunsunuz. Şimdi Diyarbakır’da da inkar ediyorsunuz. Yine kapınıza gelecekler ve oylarınızı isteyecekler. Biz Kürtler, bundan sonra hiçbir oyumuzun başka partilere gitmesine izin vermeyeceğiz. Kürtler birliğini, beraberliğini sağlamıştır. Çok fazla zamanımız yok. 24 Haziran’a çok az bir zaman kaldı. Varsa bizi anlamayan, tanımayan çektiğimiz acıları, zulümleri aktarın ve her bir vatandaşımız 24 Haziran’da sandık başına giderken elini vicdanına koysun. Bu el sürekli vicdanın üzerinde kalsın. 24 Haziran bizim geleceğimizi belirleyecek bir tarihtir. Geleceğimiz için çocuklarımız için bu seçimde vereceğimiz karar çok önemlidir. Ya geçmiş döneme bir kez daha 'Evet' denilecek ya da el ele, omuz omuza yürüyerek 24 Haziran’ı büyük bir umutla kazanacağız. Yarınlar bizim olacak, yarınlar Kürtlerin, Türkiye halklarının olacak."

