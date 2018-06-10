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HDP'li Buldan: Son kullanma tarihleri 24 Haziran'dır

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 22:11 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demirtaş’ın cesaretinden, HDP'nin siyasetinden korkuyorlar.

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demirtaş’ın cesaretinden, HDP'nin siyasetinden korkuyorlar. Recep Bey de AKP de yolun sonuna geldi. Son kullanma tarihleri, 24 Haziran'dır" dedi.

HDP tarafından Bingöl'deki PTT kavşağında miting düzenlendi. HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın katıldığı mitingde Bingöl milletvekili adayları Erdal Aydemir, Nihat Aksoy, Şefika Doğan ile Diyarbakır milletvekili adayı Hişyar Özsoy, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve partililer de yer aldı. Milletvekili adaylarının konuşmasından sonra Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve tutuklu milletvekili İdris Baluken'in mesajları okundu.

Mitingde partililere seslenen HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Biz barışı savunan bir partiyiz. İnsanların artık ölmemesi için çocuklarımızın toprağın altına girmemesi, analarımızın ağlamaması için büyük mücadele veriyoruz; ancak bizi terörist ilan ettiler. 6 milyon oy alan partiye 'terörist' diyorlar. Bize 'dinsiz parti' diyorlar. Biz dini, oruç tutmayı, namaz kılmayı Recep Tayyip Erdoğan’dan öğrenmedik, AKP’den öğrenmedik. Onlar dini de kullanıyorlar. 2 gün önce Binali Yıldırım, Bitlis'te miting yaparken, bir caminin kubbesine AKP pankartları astı. Camiyi bile AKP’nin seçim bürosu olarak kullanıyorlar. Biz onlardan öğrenmedik dinimizi. Allah’a olan inancımızı AKP’den öğrenmedik. Dedelerimiz de atalarımız da bizler de dinimize sadığız" diye konuştu.

'SANA YOL GÖRÜNDÜ'

AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunan HDP'li Buldan, "16 yıllık iktidarlarında acı çekmeyen kimse kalmadı. İşi olmayan gençlerimize, kahvelerde oturmak zorunda kalan gençlerimize şunu söylemek isteriz. Bu ülke, tek adamdan büyüktür. Bu ülkeyi yönetecek gücümüz de inancımız da var. Bugün Bingöl halkından gene oy isteyecekler. Verdikleri yardımları alın ama tek bir oyunuzu bile AKP’ye vermeyin. Halk kararını verdi. Türkiye toplumu, tüm halklar, herkes kararını verdi. Recep Tayyip Erdoğan gidicisin gidici. Artık geri dönüşün yok. Sana yol göründü" dedi.

Buldan, "Selahattin Demirtaş'a iftira atıyorlar. 'Elinde 53 insanın kan var' diyorlar. Biz bu konuyu defalarca Meclis’e getirdik, 'Araştıralım' dedik. AKP oylarıyla reddedildi; çünkü o gün yaşamını yitiren insanlarımızın çoğu bizim partililerimizdir. Selahattin Demirtaş’ın cesaretinden korkuyorlar. Bu korkunun ecele faydası yok. Artık gitme zamanları geldi. Son kullanma tarihleri, 24 Haziran’dır. Sadece 14 gün kaldı" diye konuştu.

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