HDP'li Buldan'dan Suriye eleştirisi

'KAPALI KAPILAR ARKASINDA HESAP YAPTILAR'

Konuşmasının devamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı herakatına değinen Buldan, şunları söyledi:

"Savaş politikaları ile bu ülkenin yönetilemeyeceğini anladılar. Ve savaş politikaları ile oy kaybına uğradıklarının farkına vardılar. Çünkü bu ülkeyi yönetemediklerini anladıkları anda Suriye'ye gittiler, Afrin'e girdiler ve Türkiye toplumunu bir savaş ile başbaşa bıraktılar. Suriye'deki savaş sadece Kürtleri ilgilendiren bir savaş değil. Oraya atılan her bir bombanın, oraya sıkılan her bir kurşunun Türkiye toplumunun evine ve sofrasına düştüğünü biliyor. Bu savaş, Türkiye toplumunu yakından ilgilendiriyor. Suriye'ye başlatılan savaştan İzmir halkının kazanacağı bişey yok. İzmir'e Suriye'den sadece cenazeler geldi. Türkiye'nin her tarafına cenazelerin gittiğine tanıklık ettik. Kapılara giden tabuplar onları ilgilendirmedi. Kapılara giden tabutlardan rahatsızlık duymadılar. Onlar Suriye'de gençler yaşamını yitirirken, kapalı kapılar arkasında seçim hesapları yaptılar. 'Oyumuzu nasıl yükseltebiliriz, bu seçimden nasıl başarı elde edebiliriz' bunun hesabını yaptılar. Oysa Türkiye halkları bu savaştan büyük bir rahatsızlık duydu. Çünkü kapılara gelen cenazeler her birimizin yüreğini yaktı. Askeriyle, siviliyle, polisiyle, kim olursa olsun... Kaybettiğimiz her bir can, kaybettiğimiz her bir insan ya da o kaybedilen insanların annelerinin döktükleri gözyaşları, yüreklerinde hissettikleri acı, Türkiye toplumunu ilgilendiren bir acıdır."