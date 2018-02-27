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HDP'li İbrahim Ayhan'ın milletvekilliği düşürüldü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 17:33 | Son Güncelleme

HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın milletvekilliği, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle düşürüldü.

DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın milletvekilliği, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle düşürüldü.
Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'terör örgütü propagandası yapmak suçundan' 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan HDP'li İbrahim Ayhan'ın cezasının kesinleşmesine ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Tezkerenin okunması ile Ayhan'ın milletvekilliği düşürüldü.
HDP'li Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Besime Konca, Leyla Zana ve Ferhat Encü'nün milletvekillikleri de daha önce düşürülmüştü. HDP'nin Meclis'teki sandalye sayısı, 50'ye düştü.

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