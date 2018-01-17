HDP'li Irmak'a 1 yıl hapis cezası

Son Güncelleme 3 saat önce POLİTİKA HABERLERİ | 17.01.2018 16:48 |3 saat önce

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- KOCAELİ'de tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Irmak'ın SEGBİS ile savunma yapmak istememesi üzerine duruşmada hakim ve avukatlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın, 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde düzenlenen Demokratik Toplum Kongresi Genel Kurul Toplantısı sırasında, bir televizyondaki programa telefonla bağlanarak yaptığı konuşmada, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama' suçunu işlediği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Irmak, Diyarbakır 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, SEGBİS ile katılmak istemediğini belirterek, sistem odasına gitmedi. Mahkeme bunun üzerine, Irmak'ın zorla getirilmesi yönünde ara karar verdi. Mahkemenin kararından sonra Irmak, Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde bulunan SEGBİS odasına getirildi.İfadesi tercüman

aracılığı ile alınan Irmak, bu şartlarda savunma yapmak istemediğini belirterek, "2 duruşmadır zorla SEGBİS'e çıkarılıyorum. Mahkemeye gelip savunmamı yapmak istiyorum. Bu uygulamayı kabul etmiyorum. Savunma hakkım kısıtlanıyor. Avukatlarımla görüşemediğim için hukuki destek alamıyorum. Bu durumda savunma hakkım kısıtlanıyor"dedi. IRMAK'IN TALEBİ GÜVENLİK GEREKÇESİYLE REDDEDİLDİ Söz alan Irmak'ın avukatları Reyhan Yalçındağ Baydemir ve Erhan Ürküt zorla SEGBİS uygulamasının hukukta ve usulde yeri olmadığını belirterek, "Yüz yüzelik ilkesi kabul edilerek müvekkilimizin duruşma salonunda bulunmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde bu koşullar altında savunmasını yapmış olamayacaktır. Güvenlik nedeniyle getirilmemesi durumunu kabul etmiyoruz" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, kamu güvenliği açısından zaafiyet doğurabileceği ve PKK terör örgütü mensuplarınca provokatif eylemler yapılabileceği gerekçesiyle, Irmak'ın duruşma salonunda hazır bulunması talebini reddetti. SAVUNMA HAKKIMDAN VAZGEÇMİYORUM.

Yeniden söz hakkı verilen ve ifade vermediği taktirde savunma hakkından feragat edeceği hatırlatılan Irmak, tutuklu bir milletvekili olduğunu belirterek, "Hakkımda dava açılmış ancak savunma yapmam engelleniyor. Savunma yapma hakkım var ve hakkımı engelleyemezsiniz. Bu dava bu şekilde gidemez. Güvenlik sorunu olduğunu söyleyemezsiniz. Bu bir mazeret değildir. Şu anda bir odada ve ekranın karşısında sanal bir duruşmaya çıkıyorum. Bu, hak kısıtlamasıdır. Bu ara kararı doğru bulmuyorum. Savunma hakkımdan vazgeçmiyorum ve savunma yapmak istiyorum"dedi. IRMAK'IN AVUKATI BAYDEMİR DAVADAN ÇEKİLDİ. Irmak'ın avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir ise davaya yeni katıldığını ve dosyayı incelemek için süre verilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme Baydemir'in taleplerini reddederek, duruşmaya devam etti. Bunun üzerine yeniden söz hakkı alan Baydemir, Irmak'ın avukatsız bir şekilde savunma yapmaya zorlandığını, savunma hazırlamak için süre talebinin reddedilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, savunma hakkı engellendiğini için dosyadan çekildiğini söyledi

HAKİM:BENİ NİYE ZORLUYORSUNUZ? Irmak'ın diğer avukatı Erhan Ürküt'ün savunması sırasında da duruşmada gerginlik yaşandı. Ürküt'ün, mahkemenin tutumunu doğru bulmadığını ve savunma hakkına engel olunduğunu söylemesi üzerine hakim araya girerek, "Üst sınırı 2 yıl olan bir suçtan yargılama yapıyoruz. Ceza verecek olsam, maksimum vereceğim ceza 2 yıldır. Böyle bir suç için beni niye bu kadar zorluyorsunuz? Milletvekili olması bir şeyi değiştirmez. Herkes gibi bir vatandaştır"dedi. MAHKEMELERDE BİLE KENDİMİZİ SAVUNAMIYORUZ Son sözü sorulan Selma Irmak ise yargılamanın hukuki olmadığını belirterek, "Ben milletvekiliyim ve konuşmalarımdan dolayı yargılanıyorum. Mahkeme, sağlıklı bir savunma yapmama izin vermedi. Konuşma hakkım Türkiye'de ortadan kaldırılmıştır, adil yargılama taleplerim ortadan kaldırılmıştır. Ben zaten konuşmalarımda bu durumu eleştiriyorum. Mahkemede bulunsaydım, konuşmalarımın ne anlama geldiğini dile getirecektim, ancak izin vermediniz. Türkiye'de, AKP politikalarından dolayı konuşmalarımız yargılamaya konu oluyor ve mahkemede savunma yapmamız engelleniyor. Bu tavır değişmelidir. Mahkemelerde bile kendimizi savunamıyoruz. Son sözümde savunmamın engellendiğini söylüyorum. Sonuç olarak adil yargılama yapılmamıştır. Türkiye demokratikleşmediği sürece sizlerle bu davalarda yüz yüze geleceğiz. Bu zihniyetin değişmesi gerekir. Bu konuşmaların mahkemelerde değil, mecliste yapılması gerekir. Türkiye'nin demokratikleşme sorunu, mahkeme salonlarında konuşuluyor. Bu değişmediği sürece Türkiye demokratikleşmez" dedi.