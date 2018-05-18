HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

HDP'li Kaya: Meslek sahibi insanlar, ülkemizden nasıl kaçacaklarının dertlerine düştüler

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 08:11 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, partisinin düzenlediği iftar etkinliğinde konuşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Yıllarca hep Afganistan, Pakistan gibi ülkemiz üzerinden batıya göçmeye çalışan insanları şaşkınlıkla karşılıyorduk.

HDP'li Kaya: Meslek sahibi insanlar, ülkemizden nasıl kaçacaklarının dertlerine düştüler

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL'de, partisinin düzenlediği iftar etkinliğinde konuşan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Yıllarca hep Afganistan, Pakistan gibi ülkemiz üzerinden batıya göçmeye çalışan insanları şaşkınlıkla karşılıyorduk. 'Bunlar ne yaşıyor da, ülkelerinden kaçmak zorunda kalıyor' diyorduk. Şu anda ülkemizde meslek sahibi insanlar, ülkemizden nasıl kaçacaklarının dertlerine düştüler" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, partisinin Bingöl İl Başkalığız tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftar etkinliğinde konuşan Kaya, Türkiye'de insanların geleceklerini göremediğini öne sürdü. kaya, "Son derece haksız, eşit olmayan, baskıyla dayatılan, kendi geleceklerinden korkarak bir seçim süreci dayatılmış durumda. Bizler de dayatılan bu seçim sürecinde gücümüzün yettiğinden daha fazlasıyla, emeğimizi ortaya koymak zorundayız. Ülkemiz için bıçak kemiğe dayanmış durumdadır. Artık ne ekonomik, ne ahlaki olarak, ne kadınlarımız için, ne gençlerimiz için bir gelecek göremiyoruz. Böyle bir Türkiye göremiyoruz. Çocuklarımız için yaşanabilir bir ülke göremiyoruz. Yıllarca hep Afganistan, Pakistan gibi ülkemiz üzerinden batıya göçmeye çalışan insanları şaşkınlıkla karşılıyorduk. 'Bunlar ne yaşıyor da, ülkelerinden kaçmak zorunda kalıyor' diyorduk. Şu anda ülkemizde meslek sahibi insanlar, ülkemizden nasıl kaçacaklarının dertlerine düştüler. Geleceklerinden endişe ettikleri için, insanca yaşama hakkından mahrum bırakıldıkları için, artık yaşanabilir bir ülke olmaktan çıktığını düşünüyorlar. Bu yüzden yüzlerce insan, çoluk çocuk insan denizlerde boğuldu, bu ülkeden kaçmak için" dedi.

İftar yemeğinin ardından parti yöneticilerinden seçim çalışmaları hakkında bilgi alan Kaya, Diyarbakır'a gitmek üzere Bingöl'den ayrıldı.

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarızAbdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız
Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözlerAhmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

24 Haziran erken seçimleri öncesinde bomba! Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

24 Haziran erken seçimleri öncesinde bomba! Abdüllatif Şener CHP'den aday oluyor

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Son dakika! MHP milletvekili aday listesi açıklandı! Hangi ilden, kim aday oldu? İl il tam liste

Son dakika! MHP milletvekili aday listesi açıklandı! Hangi ilden, kim aday oldu? İl il tam liste

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler

Ahmet Hakan'dan Burhan Kuzu, Şamil Tayyar ve Metin Külünk için sert sözler

Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

Muharrem İnce reytinglerde zirveyi zorladı

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayrak provokatörüne sert tepki

MHP lideri Bahçeli, Yenikapı mitingine katılacağını açıkladı

MHP lideri Bahçeli, Yenikapı mitingine katılacağını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.