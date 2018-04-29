HDP'li Kaya: Tabanımızın ezici çoğunluğu Demirtaş diyor

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, "Tabanımızın, neredeyse tamamı diyebileceğimiz kadar ezici bir taleple Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini görüyoruz" dedi.

HDP Batman İl Başkanlığı'nı ziyaret eden İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığı adayı için Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ismi ağır bastığını ifade eden Kaya, "Tabanımızın, neredeyse tamamı diyebileceğimiz kadar ezici bir taleple Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını istediğini görüyoruz. Gittiğimiz tüm yerlerde, alanlarda, halkla buluşmalarımızda bu talebin ısrarla bizlere yönetildiğini biliyoruz. Resmi açıklamamız da bu doğrultuda açıklandıktan sonra muhatap alınacak kadar değer tek adayın, tek ismin alternatifi Selahattin Demirtaş olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaya, "Çatı aday gibi bir gündem günlerdir konuşuldu. Ciddi bir vakit kaybına sebep oldu. Abdullah Gül üzerinde muhalif partilerin çevreleri ortaklaşması gibi bazı gelişmeler göze çarpıyordu. Fakat, dün itibarıyla artık böyle bir seçeneğin kalmadığını gördük. Yeni dönemde ise önümüzde kalan çok kısa bir süreç içerisinde yeni bir üzerinde ittifak yapılabilir mi, partiler ortaklaşabilir mi doğrusu şahsen sanmıyorum" diye konuştu.

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