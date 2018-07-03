Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen HDP'li Mahmut Toğrul mazbatasını aldı.
Adliye binasındaki İl Seçim Kurulu'na gelen milletvekilli Toğrul mazbatasını aldı. HDP birinci sıradan milletvekili seçilen Mahmut Toğrul, zor bir seçim süreci yaşadıklarını söyleyerek, "HDP Gaziantep'te oylarını arttırdı. OHAL koşullarını göz önüne aldığımızda HDP olarak Gaziantep'te başarılı bir seçim geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Türkiye'nin ve Gaziantep'in sorunlarını meclis gündemine taşıyacağız" dedi.
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