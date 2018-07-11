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HDP'li Meral Danış Beştaş, Meclis Başkanı adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 13:49 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda yarın yapılacak seçim öncesinde HDP'nin Meclis Başkanı adayı Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş oldu

Meclis Genel Kurulunda yarın yapılacak seçim öncesinde HDP'nin TBMM Başkanı adayı Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş oldu.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, partisinin Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile birlikte TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na, Beştaş'ın adaylık başvurusunu sundu.

Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bilgen, Meclisin yasama görevini yapması ve yürütmeyi denetlemesinin kendileri açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'de yeni sistemle birlikte parlamentonun değersizleştirilmesi, önemsizleştirilmesi yönünde bir arayış olduğu çok net bir biçimde kendini hissettiriyor. Bugün, üç milletvekilimizle beraber, 10 milletvekilimizin imzalarıyla birlikte Siirt Milletvekilimiz Meral Danış Beştaş'ı TBMM Başkanlığına önerdik. Ülke için hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ayhan Bilgen HDP meral danış beştaş

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