HABER

HDP'li Mithat Sancar TBMM Başkanvekili oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 19:11 | Son Güncelleme

HDP'li Mithat Sancar TBMM Başkanvekili oldu

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, TBMM Başkanvekili oldu.

HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın HDP Eş Genel Başkanlığa seçilmesinden dolayı, HDP Grubu'na düşen TBMM Başkanvekilliği için Mardin Milletvekil Mithat Sancar aday gösterildi.

Genel Kurul'da yapılan oylamada, Sancar, yeni TBMM Başkanvekili oldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP Mithat Sancar TBMM Başkanvekili

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Zeynep Alkan 'babasını utandırdı' haberlerine sitem etti

Irak'ın Rusya Büyükelçisi: Irak'taki Türk askeri varlığını işgal olarak görüyoruz

Irak'ın Rusya Büyükelçisi: Irak'taki Türk askeri varlığını işgal olarak görüyoruz

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

Meral Akşener'in davetine tam 12 parti katıldı!

Akşener 'istişare yemeğinde' 300 siyasetçi ile bir araya geldi

Akşener 'istişare yemeğinde' 300 siyasetçi ile bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Akar, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Akar, Ürdün Kralı II. Abdullah ile görüştü

Saruhanlı CHP ön seçime gidiyor

Saruhanlı CHP ön seçime gidiyor

AK Parti İl Başkanlığı haftalık basın toplantısı

AK Parti İl Başkanlığı haftalık basın toplantısı

Erdoğan: Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız

Erdoğan: Şubat 2018'den itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısını biz ödemeye başlayacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.