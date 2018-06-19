HDP'li Önder: Demokratik zaferimiz yakındır

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Ankara mitinginde konuşan Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Demokratik zaferimiz yakındır" dedi.
HDP Ankara İl Örgütü 24 Haziran seçimleri öncesi Kolej Meydanı'nda miting düzenlendi. Miting için gelenler, polis aramasından geçirildikten sonra alana alındı. Miting nedeniyle polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, alana çakmak ve parfüm şişeleri alınmadı. Mitinge katılanlar, ellerinde partilerinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın fotoğraflarını taşıdı.
'BARIŞ YAKINDIR'
Mitingde HDP'nin Ankara milletvekili adayları tanıtıldıktan sonra HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuştu. Milletvekili Önder, "Demokratik zaferimiz yakındır. Barış yakındır. Umut içimizdedir. İlk demokratik zaferimizi kutlamaya Ankara'dan başlayacağız. Dalga dalga bu ülkede topyekün barışın, kardeşliğin bir gül bahçesine dönüşeceği o gün 24 Haziran'dır." dedi.
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