HDP'li Paylan:

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, "Bugün kaşıkla veren iktidar, 25 Haziran'dan sonra iktidarına devam ederse kepçeyle geri alacaktır." dedi.

Paylan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "ekonominin kötüye gittiğini ve bu nedenle iktidarın erken ve panik seçim kararı aldığını" öne sürdü.

"Panik seçim kararıyla birlikte panik tedbirlerin de devreye girdiğini" savunan Paylan, "AKP iktidarında otuzdan fazla bayram geçti, şimdi seçime 15 gün kala emeklilere seçim rüşveti veriyorlar. Bu kesinlikle doğru bir adımdır ve destekliyoruz. Ancak şu anda bütçe öyle zor durumda ki bütçeye gelecek ilave yük sebebiyle enflasyon ve döviz kuru yükseliyor. Bugün kaşıkla veren iktidar, 25 Haziran'dan sonra iktidarına devam ederse kepçeyle geri alacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Garo Paylan, 4 yılda 5 vergi affı çıktığını, bu durumun "vergilerin ödenmediği" anlamına geldiğini belirterek, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, bir önceki yapılandırma görüşmelerinde "Bir daha af olmayacak." dediğini aktardı.

Vergi affının, küçük sermayeli zor durumdaki bazı işletmeler hariç, "büyük sermayeye verilen teşvik olduğunu" anlatan Paylan, "Ülkemizde vergi ahlakı kayboldu. Vergiler ödenmemektedir. Ödenmeyen vergiler, finansman aracı olarak kullanılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"İmar affı" düzenlemesinin, alelacele getirilecek bir düzenleme olmadığına işaret eden Garo Paylan, "İktidar panik aflarla seçmeni cezbetmeye çalışıyor ama bu panik aflar, yeni sorunları beraberinde getirecektir. Bu aflar yapılmalı ancak üzerinde çalışılmalı." diye konuştu.

Paylan, HDP'nin vatandaşlara nefes aldıracak bir seçim programı üzerinde çalıştığını kaydetti.

