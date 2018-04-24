HDP'li Paylan'dan kanun teklifi

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, 1915 olaylarına ilişkin kanun teklifi verdi.
Paylan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin seçim gündeminde olduğunu belirterek, herkesin 24 Haziran seçimlerini konuştuğunu belirtti.
TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi sunduğunu, 1915 olaylarının Meclis'e taşınmasını istediğini vurgulayan Paylan, bu meselenin Meclis'te konuşulup adının konulması gerektiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son üç yıldır bir taziye mesajı ile 24 Nisan'ı karşıladığına değinen ve Erdoğan'ın mesajından bazı bölümler okuyan Paylan, "Sayın Cumhurbaşkanı'na bu anlamda teşekkür ediyorum. Gerçekten cesur bir adım. Gerçekten acımı rahatlatan bir açıklama olarak değerlendiriyorum." dedi.
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