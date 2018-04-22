HABER

HDP'li Pir: CHP'nin yaptığı demokrasi adına doğru bir adım

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 17:21 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili "İYİ Parti'nin seçimlere katılmasından yanayım.

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili "İYİ Parti'nin seçimlere katılmasından yanayım. CHP'nin yaptığı, demokrasi adına doğru bir adım; ama CHP, her konuda böyle ilkeli davranmıyor" dedi. Pir, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ikinci tura kalınması halinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarışacak adayı ilkelerini kabul etmesi durumunda destekleyebileceklerini söyledi.
HDP'li Pir, CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Pir, "Anketlere göre, yüzde 8 ile 10 arasında oy alacağı belirtilen ve kurultayını yapmış partinin 6 aylık süre meselesine takılması doğru değil. Demokrasi adına İYİ Parti'nin seçimlere katılması gerektiğini düşünenlerdeniz. CHP'nin, İYİ Parti'nin seçime girmesi için attığı adımı demokrasi adına doğru bir adım olarak görüyoruz. Fakat CHP, her konuda ilkeli bir parti olarak durmuyor. Milletvekilliği dokunulmazlığının demokrasiye aykırı olduğunu söyledi; ama kaldırılması yönünde oy verdi. Meclis'e gelen savaş tezkerelerine oy verdi. Öyle ya da böyle İYİ Parti'nin seçimlere katılmasına ben karşı değilim" diye konuştu.
HDP'li Pir, partisinin cumhurbaşkanı adayının yetkili kurullarında tartışıldıktan sonra açıklanacağını, adı geçenler arasında eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş'ın da olduğunu söyledi. HDP'li Pir, ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde, ikinci tura kalınması halinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarışacak adayı Kürt sorununun demokratik çözümü, OHAL'in kaldırılması, demokratikleşme gibi konularda ilkelerini kabul etmeleri karşısında destekleyebileceklerini söyledi.

24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!
Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründüNisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü
Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!Metin Feyzioğlu'ndan İYİ Parti açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Emekli maaşında iyileştirmeye dört farklı formül

Emekli maaşında iyileştirmeye dört farklı formül

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal'ı ziyaret etti

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Akşener'den açıklama

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki

CHP-İYİ Parti işbirliğine Bahçeli ve AK Parti'den ilk tepki

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

İYİ Parti seçime girebilecek mi? YSK kararını verdi

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

MHP'li 5 milletvekili de mi İYİ Parti'ye geçiyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.