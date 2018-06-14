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HDP'li Sancar'dan 'provokasyon' uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2018 15:46 | Son Güncelleme

TBMM Başkan Vekili ve HDP Milletvekili Mithat Sancar, HDP'nin seçim çalışmalarına yönelik engellemelerin yapıldığını söyleyerek, "Özellikle gençlerimize, provokasyonlara karşı uyanık olmaları yönünde sürekli telkinde bulunuyoruz" dedi.

HDP'li Sancar'dan 'provokasyon' uyarısı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - TBMM Başkan Vekili ve HDP Milletvekili Mithat Sancar, HDP'nin seçim çalışmalarına yönelik engellemelerin yapıldığını söyleyerek, "Özellikle gençlerimize, provokasyonlara karşı uyanık olmaları yönünde sürekli telkinde bulunuyoruz" dedi.
TBMM Başkan Vekili ve HDP Milletvekili Mithat Sancar, Mardin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde, basın toplantısı düzenledi. HDP Mardin Milletvekili adayları ve il eş başkanları ile birlikte açıklama yapan Sancar, seçim güvenliği ile ilgili endişelerinin olduğunu dile getirdi. Son günlerde yaşanan provokasyonlar konusunda Vali Mustafa Yaman ile görüştüğünü belirten Sancar, şunları söyledi:
"Kamu görevlileri AKP görevlileri gibi sahada seçim çalışması yürütüyorlar. Bununla siyaseten mücadele edeceğimizi herkese söyledik. Vali Bey'e de belirttik. Hatta açıkça bunun hesabının mutlaka hukuken sorulacağı günlerin geleceğini ilettik. 24 Haziran bunun dönüm noktası olacaktır. Ancak bir nokta kırımızı çizgimizdir. Mardin'de bir provokasyon tezgahı işlemektedir. Biz bunun farkındayız. Bütün seçim çalışmalarımızda, özellikle gençlerimize, bu provokasyonlara karşı uyanık olmaları yönünde sürekli telkinde bulunuyoruz. Kendileri de zaten bu konuda yeterince hatta fazlası ile olgun davranıyorlar. Herhangi bir olay ve saldırıya karşı karşılık vermeme konusunda son derece dikkatliler. Ancak güvenliği bizim sadece telkinlerle sağlamamız, provokasyonları önlememiz mümkün değildir. Mardin'de derin bir tezgah işletilmektedir. Bu tezgah çok hassas ve tehlikeli. Yani Kürt ve Arap halklarını karşı karşıya getirmeye yönelik hesaptır. Özellikle Arap gençlerinden çeşitli şekillerde bir örgütlenme çabası bulunduğunu biliyoruz. Bu daha önceki zamanlarda da karşımıza çıktı. Bu konuda daha açık bir şekilde mesaj vermek istiyorum. Vali, emniyet ve hükümet; oluşabilecek bir provokasyondan sorumlu duruma düşerler. Hep birlikte, bütün halklar provokasyonları boşa çıkaracaktır. Biz valilikle ve emniyetle diyalog ve işbirliği içinde çalışmaya hazırız."
HDP Mardin İl Eş Başkanı Ali Sincar ise "OHAL şartları altında başlayan bu süreçte, iktidarın baskıları gün geçtikçe artmaktadır. Seçim süreci adil, eşit ve özgür bir ortamda yürütülmemektedir. HDP, baskı ve yıldırma politikalarının hedefindeki siyasi partidir. Seçim bürolarının açılamaması için, mal sahiplerinin büroları kiraya vermeleri baskı ve tehditlerle engellenmeye çalışılmaktadır. HDP seçim çalışmalarına büyük bir coşku ve dirayetle devam etmektedir. Yönetici ve çalışanlarımızın sağduyulu tavırları sayesinde, tüm provokatif girişimler boşa çıkarılmıştır. HDP'nin bu tavrını sürdüreceği bilinmelidir" diye konuştu.

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HDP'li Sancar'dan 'provokasyon' uyarısı

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