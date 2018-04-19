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HDP'li Temelli: Biz seçime 40 yıldır hazırız

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran olarak açıklanan erken seçim kararına ilişkin, "Bunlar panik halinde, acze düşmüş durumda, telaşla ne yapacaklarını bilmez şekilde seçim kararı aldı.

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran olarak açıklanan erken seçim kararına ilişkin, "Bunlar panik halinde, acze düşmüş durumda, telaşla ne yapacaklarını bilmez şekilde seçim kararı aldı. Sandılar ki, bizi hazırlıksız yakalayacaklar. Biz 40 yıldır hazırız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Mersin'de düzenlenen toplantıda, partililerle bir araya geldi. Erken seçim kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Temelli, hükümetin ülkeyi kuşatma altında tuttuğunu savundu. Temelli, "Bunlar panik halinde, acze düşmüş bir durumda, telaşla ne yapacaklarını bilmez şekilde, 24 Haziran gününü seçim kararı aldılar. Sandılar ki, bizi hazırlıksız yakalayacaklar. Ya siz şaşkın mısınız, gafil misiniz? Biz 40 yıldır hazırız. Yine bir haziran geldi. Hazır mısınız, bir ders vermeye? Bu sefer alacakları dersi bir daha hiç unutmayacaklar" diye konuştu.

Hükümetin, savaş politikalarıyla iktidarını devam ettirmeye çalıştığını öne süren HDP Eş Genel Başkanı Temelli, şunları söyledi.

"Bu savaş, Kürtlere karşı, Kürt düşmanlığına dayalı bir savaş; içeride ve dışarıda Kürt'e düşmanlık. Gelmiş, Mersin'den Kürtlere kurt işareti yapıyor. Biz de Mersin'deyiz ve onlara zafer işareti yapıyoruz. O kadar zor durumdalar ve acze düşmüşler ki, seçim tarihini belirlerken bile telaşa düşüyorlar. 24 Haziran'da sizi tarihin çöplüğüne süpüreceğiz. Şeker fabrikalarını neden satıyorsun? Ekonomiye çok önemli katkı sağlayan fabrikalar. Fabrikaları sattığı parayı, şeker fabrikaları 1 yılda ekonomiye kazandırıyor ama dert farklı. Şeker fabrikalarından elde edeceği parayla bu seçimi kazanma peşinde."

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