HDP'li Temelli: Biz seçime 40 yıldır hazırız

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran olarak açıklanan erken seçim kararına ilişkin, "Bunlar panik halinde, acze düşmüş durumda, telaşla ne yapacaklarını bilmez şekilde seçim kararı aldı. Sandılar ki, bizi hazırlıksız yakalayacaklar. Biz 40 yıldır hazırız" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Mersin'de düzenlenen toplantıda, partililerle bir araya geldi. Erken seçim kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan Temelli, hükümetin ülkeyi kuşatma altında tuttuğunu savundu. Temelli, "Bunlar panik halinde, acze düşmüş bir durumda, telaşla ne yapacaklarını bilmez şekilde, 24 Haziran gününü seçim kararı aldılar. Sandılar ki, bizi hazırlıksız yakalayacaklar. Ya siz şaşkın mısınız, gafil misiniz? Biz 40 yıldır hazırız. Yine bir haziran geldi. Hazır mısınız, bir ders vermeye? Bu sefer alacakları dersi bir daha hiç unutmayacaklar" diye konuştu.

Hükümetin, savaş politikalarıyla iktidarını devam ettirmeye çalıştığını öne süren HDP Eş Genel Başkanı Temelli, şunları söyledi.