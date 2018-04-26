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HDP'li Temelli: Bize düşmanlık yaparak ülkenin önünü açamazsınız

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.04.2018 16:52 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bizimle beraber siyaset yapmayı herkes içine sindirecek.

HDP'li Temelli: Bize düşmanlık yaparak ülkenin önünü açamazsınız

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bizimle beraber siyaset yapmayı herkes içine sindirecek. Bize düşmanlık yaparak, ülkenin önünü açamazsınız" dedi.
HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin seçim çalışmalarına katılmak için Şanlıurfa’ya geldi. Beraberinde milletvekilleri Feleknas Uca ve Nimetullah Erdoğmuş ile kente gelen Temelli, HDP İl Başkanlığı binasında partililere hitap etti. Seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini ve HDP'nin, çözümün parçası olduğunu dile getiren HDP Eş Genel Başkanı Temelli, şunları söyledi:
"Biz kendi adayımızla seçimlere gireceğiz. Bizim adayımız; Türkiye’nin, yeni yaşamın, geleceğin, umudun, demokrasi mücadelesinin adayıdır. Bakın ha bire aday arıyorlar, bir türlü bulamıyorlar. Pazarlıklar, görüşmeler HDP’ye dokunmadan sürüyor. Bizsiz olmaz. Biz bu denklemin çözümüyüz. Bizimle beraber siyaset yapmayı herkes içine sindirecek. Bize düşmanlık yaparak, ülkenin önünü açamazsınız. Gelin Türkiye’nin adayında, emek demokrasi güçlerinin adayında, halkların mücadelesinin önünde yürüyen adayda hep beraber buluşalım. Türkiye’nin önünü hep beraber açalım.”

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HDP'li Temelli: Bize düşmanlık yaparak ülkenin önünü açamazsınızHDP'li Temelli: Bize düşmanlık yaparak ülkenin önünü açamazsınızHDP'li Temelli: Bize düşmanlık yaparak ülkenin önünü açamazsınız

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