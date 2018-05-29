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HDP'li Temelli: Ne Erdoğan'a 400 vekil vereceğiz, ne de başkan yapacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 16:40 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin, "Ne Erdoğan'a 400 vekil vereceğiz, ne de Erdoğan'ı cumhurbaşkanı, başkan yapacağız" dedi.

Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine ilişkin, "Ne Erdoğan'a 400 vekil vereceğiz, ne de Erdoğan'ı cumhurbaşkanı, başkan yapacağız" dedi. HDP Eskişehir milletvekilli adayları Yunus Emre Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıyla tanıtıldı. Toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de katıldı. Temelli, burada yaptığı konuşmada, HDP'nin bir sevda olduğunu belirterek, "Biz Türkiye'nin partisiyiz, Türkiye'nin adaylarıyla bu seçime giriyoruz. Uzun bir yolculuk bizimkisi. 40 yıldan fazla süren bir mücadele. Birçok arkadaşımız şu anda ya tutsak, ya da evinden uzak. Tüm o arkadaşlarımızla bir daha kavuşabilmek için, yan yana gelebilmek için, bu mücadeleyi birlikte sürdürebilmek için 24 Haziran'da bu barajı yıkacağız. Hepsine özgürlüğünü tekrar kazandıracağız. HDP bir sevdadır. Arkadaşlarımızın bir suçu olduğu için değil, bir sevdaları olduğu için tutsak olduğunu söyledik hep. O sevda, barış sevdasıdır, o sevda, demokrasi sevdasıdır. Herkes için demokrasi, herkes için barış, herkes için adalet diye yola çıktık. Dönen dönsün yolundan, biz dönmeyeceğiz. Bu ülkeye adalet gelene kadar, bu ülkeye barış gelene kadar, demokrasi gelene kadar mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. HDP'nin barajı geçeceğini de söyleyen Sezai Temelli konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "25 Haziran sabahı umuda uyanabilmek için sandığımıza, irademize, oyumuza hep birlikte sahip çıkmalıyız. HDP barajı geçerek o parlamentoya girdiğinde değil 80, 180 vekille oraya girdiğinde bu oyun bozulacaktır. Ne Erdoğan'a 400 vekil vereceğiz, ne de Erdoğan'ı cumhurbaşkanı, başkan yapacağız. Bu oyun devam etsin diye adaylarımızın birçoğunu listeden çıkartmak için inanılmaz bir gayret sarf ettiler. Birçok arkadaşımızı yasaklı hale getirdiler. Yargı Erdoğan'ın emrine girmiş durumda. Cumhurbaşkanı adayımız 18 aydır, hatta daha uzun süredir tutsak. Onu tutsak edebilirsiniz. Bütün yargı bağımsızlığını ortadan kaldırmış olabilirsiniz, hatta cemaatçi savcıların hazırladığı fezlekelerle bunu yapıyor olabilirsiniz, ama fikirlerimizi tutsak edemezsiniz."

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