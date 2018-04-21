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HDP'li Temelli: Ülkeyi enkaz yığını haline çevirdiniz

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 18:11 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, isim vermeden hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Ülkeyi bir enkaz yığını haline çevirdiniz. Eğer son bir iyilik yapacaksanız, bir an önce çekin gidin, bırakın" dedi.

HDP'li Temelli: Ülkeyi enkaz yığını haline çevirdiniz

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, isim vermeden hükümet ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Ülkeyi bir enkaz yığını haline çevirdiniz. Eğer son bir iyilik yapacaksanız, bir an önce çekin gidin, bırakın" dedi.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde HDP'nin düzenlediği toplantıda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini söyledi. Temelli, "Bu iktidar sadece Türkiye’de değil, bütün bölgede izlemiş olduğu savaş politikalarıyla aslında tüm bölge halklarını mağdur etmiştir. Bu mağduriyete son verme günüdür 24 Haziran. Sadece Türkiye halkları değil, bölge halkları da, Suriye ve Irak halkları da umutla bugünü beklemektedir. Çünkü bu iktidarın savaş politikalarından başka elinde hiçbir politikaları kalmamıştır" dedi.
DESTEK İSTEDİ
Seçimde HDP'ye destek isteyen Temelli, şöyle konuştu:
"Bu ülkenin bütün değerlerini çürüttünüz, şimdi geldiğiniz noktada, ‘Erken seçim kararı almasaydık, büyük bir depremle karşı karşıya kalacaktık' diyorsunuz. Deprem çoktan oldu. Ülkeyi bir enkaz yığını haline çevirdiniz. Sizler bu ülkeyi bu enkazdan kaldıracağınızı söyleyerek bir kez daha halkları, insanları, emekçileri kadınları kandırma peşindesiniz. Bu halklara verebileceğiniz hiçbir şey kalmamıştır. Eğer son bir iyilik yapacaksanız, bir an önce çekin gidin, bırakın, çünkü HDP geliyor. Bütün bu enkazı ve yeniden ayağa kaldırmaya geliyor."

FOTOĞRAFLI

HDP'li Temelli: Ülkeyi enkaz yığını haline çevirdiniz

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