HABER

HDP'li Yiğitalp:

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2018 13:38 | Son Güncelleme

"Cezaevlerinde idareler, OHAL uygulamasına ve KHK'lere dayanarak keyfi tutum sergiliyor"

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, cezaevlerinde idarelerin, OHAL uygulamasına ve KHK'lere dayanarak keyfi tutum sergilediğini öne sürdü.

Yiğitalp, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin "cezaevi nüfusu en çok artan ülkelerden biri olduğunu" savundu.

"Cezaevlerinde ondan fazla kitaba izin verilmiyor, televizyon ve radyoda belli kanallar açık, uygunsuz yerlere kameralar yerleştiriliyor, disiplin cezalarına daha ağır yaptırımlar uygulanıyor." diyen Yiğitalp, cezaevlerinde idarelerin, OHAL uygulamasına ve KHK'lere dayanarak keyfi tutum sergilediğini ileri sürdü.

Cezaevlerinde sağlığa erişimin çok zor olduğunu, 850-900 kişiye bir doktor düştüğünü savunan Yiğitalp, "Annesiyle birlikte cezaevlerinde kalan 700'den fazla çocuk var. O bebekler cezaevlerinde büyüyorlar. O çocukların parklarda, oyun alanlarında olması gerekirken, cezaevleri koşullarında büyüyorlar. O çocukların çoğu ihtiyaçları da karşılanmıyor." diye konuştu.

Komandoların zorlu eğitimi! Komandoların zorlu eğitimi!
Belediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurumBelediye başkanı: Erdoğan’ın kapısında temizlikçi olurum
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan talimat!Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan talimat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cezaevleri Sibel Yiğitalp

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Devlet Bahçeli: Bizi kolay lokma sandılar!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan partiye talimat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.