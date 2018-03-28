HDP'li Yiğitalp:

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, cezaevlerinde idarelerin, OHAL uygulamasına ve KHK'lere dayanarak keyfi tutum sergilediğini öne sürdü.
Yiğitalp, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin "cezaevi nüfusu en çok artan ülkelerden biri olduğunu" savundu.
"Cezaevlerinde ondan fazla kitaba izin verilmiyor, televizyon ve radyoda belli kanallar açık, uygunsuz yerlere kameralar yerleştiriliyor, disiplin cezalarına daha ağır yaptırımlar uygulanıyor." diyen Yiğitalp, cezaevlerinde idarelerin, OHAL uygulamasına ve KHK'lere dayanarak keyfi tutum sergilediğini ileri sürdü.
Cezaevlerinde sağlığa erişimin çok zor olduğunu, 850-900 kişiye bir doktor düştüğünü savunan Yiğitalp, "Annesiyle birlikte cezaevlerinde kalan 700'den fazla çocuk var. O bebekler cezaevlerinde büyüyorlar. O çocukların parklarda, oyun alanlarında olması gerekirken, cezaevleri koşullarında büyüyorlar. O çocukların çoğu ihtiyaçları da karşılanmıyor." diye konuştu.
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