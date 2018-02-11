HDP Eş Genel Başkan Adayı Pervin Buldan, "Herkes bu ülkede dilini, kültürünü, inancını özgürce yaşayacak. Biz, bunun mücadelesini yürütüyoruz. İşte HDP'den korkmalarının, bize fütursuzca saldırmalarının nedeni budur." dedi. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen HDP'nin 3. Olağan Büyük Kongresi'nde eş başkan adayları konuşma yaptı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la olan fotoğrafı önünde konuşan Buldan, Demirtaş'ın görevini devralmanın kendisi için onur kaynağı olduğunu söyledi. Yine tutuklu olan eski Eş Genel Başkan Figen Yüksekdağ ve diğer tutuklu milletvekillerinin de adlarını anan Buldan, "Çözüm sürecinde 3 yıl boyunca kendisiyle bire bir görüştüğüm, 19 yıldır tecrit altında tutulduğu İmralı Cezaevi’nde çözüm, barış ve demokrasi mücadelesi veren Sayın Abdullah Öcalan'ı saygıyla selamlıyorum." dedi. Çoğulculuğu, farklılığı, çok renkliliği savunmaya ve yaşatmaya devam edeceklerini belirten Buldan, "Herkes bu ülkede dilini, kültürünü, inancını özgürce yaşayacak. Biz, bunun mücadelesini yürütüyoruz. İşte HDP'den korkmalarının, bize fütursuzca saldırmalarının nedeni budur. Tekçiliği bozduğumuz için, çoğulcu, demokratik katılımcı bir ülke yönetimini savunduğumuz için bizden korkuyorlar. Korksunlar. Onların tekçiliğine karşı bizler de çoğuz." ifadesini kullandı.

Buldan, bugün hem küresel hem bölgesel olarak büyük yıkımların yaşandığı oldukça zorlu ve karanlık bir süreçten geçildiğine işaret ederek, Ortadoğu ve yaşanılan bölgenin kirli hesapların ve savaşların hedefi konumunda olduğunu bildirdi. - "Ne yazık ki çözüm süreci sonlandırıldı" Kongre vesilesiyle Türk Tabipleri Birliğinin yöneticilerini, barış akademisyenlerini, basın emekçilerini saygı ve dayanışmayla selamladığını belirten Buldan, Türkiye'nin bugün bu noktaya demokratik çözüm ve barış sürecinden uzaklaşması nedeniyle geldiğini ileri sürdü. Buldan, "Acı ve yıkımlara neden olan savaş politikalarından vazgeçin. Çözüm Afrin'e girmede değil, İmralı'ya gitmededir. Sayın Öcalan 5 Nisan 2015'ten bu yana tecrit altındadır. Tecrit derhal son bulmalı ailesi, avukatları ve siyasi heyetle derhal görüştürülmelidir. Sağlık, güvenlik ve özgürlük koşulları sağlanmalıdır." dedi. Buldan, demokratik bir Türkiye için yola çıktıklarını ve bu yolda mücadele etmeye devam edeceklerini kaydetti. - "Hedefimiz Türkiye'yi yönetmek"