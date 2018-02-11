HDP'nin 3. Olağan Kongresi'nin yapılacağı Ankara Spor Salonu'na davetliler gelmeye başladı.
Ana sloganı "Dirençliyiz, umutluyuz, kararlıyız" olan kongreyi izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında spor salonuna alınıyor.
Güvenlik güçlerinin yanı sıra HDP'nin kendi görevlileri de salona girenleri ayrıca arıyor.
Salonun orta kısmında hazırlanan alanda HDP delegeleri de yerlerini almaya başladı.
Kongrenin yapılacağı salona kurulan dev ekrandan HDP'nin tutuklu milletvekillerinin fotoğrafları yansıtılıyor.
Salonda, "Adalet", "Demokrasi", "Gazetecilere Özgürlük", "Gençlik Tektipleşmiyor", "İnançlara Özgürlük" gibi pankartlar yer alıyor. Parti flamalarının dağıtıldığı salonda partililer sloganlar atıp, halay çekiyor.
- Buldan ve Temelli oylanacak
Tek liste ile girilecek seçimde, Eş Genel Başkanlık için İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve 25. Dönem Milletvekili Sezai Temelli oylanacak.
Kongrede, Parti Meclisi ile Disiplin ve Danışma Kurulu üyeleri de belirlenecek.
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