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HDP'nin 3. Olağan Kongresi

POLİTİKA HABERLERİ | 11.02.2018 10:26 | Son Güncelleme

Kongrenin yapılacağı salona davetliler gelmeye başladı - Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı salonun çevresinde çok sayıda polis görev yapıyor

HDP'nin 3. Olağan Kongresi'nin yapılacağı Ankara Spor Salonu'na davetliler gelmeye başladı.

Ana sloganı "Dirençliyiz, umutluyuz, kararlıyız" olan kongreyi izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında spor salonuna alınıyor.

Güvenlik güçlerinin yanı sıra HDP'nin kendi görevlileri de salona girenleri ayrıca arıyor.

Salonun orta kısmında hazırlanan alanda HDP delegeleri de yerlerini almaya başladı.

Kongrenin yapılacağı salona kurulan dev ekrandan HDP'nin tutuklu milletvekillerinin fotoğrafları yansıtılıyor.

Salonda, "Adalet", "Demokrasi", "Gazetecilere Özgürlük", "Gençlik Tektipleşmiyor", "İnançlara Özgürlük" gibi pankartlar yer alıyor. Parti flamalarının dağıtıldığı salonda partililer sloganlar atıp, halay çekiyor.

- Buldan ve Temelli oylanacak

Tek liste ile girilecek seçimde, Eş Genel Başkanlık için İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve 25. Dönem Milletvekili Sezai Temelli oylanacak.

Kongrede, Parti Meclisi ile Disiplin ve Danışma Kurulu üyeleri de belirlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Spor Salonu HDP

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