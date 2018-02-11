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HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi (4)

POLİTİKA HABERLERİ | 11.02.2018 18:11 | Son Güncelleme

HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI BULDAN VE TEMELLİ OLDU HDP 3’üncü Olağan Kongresinde delegelerin 823 oyuyla partinin eş genel başkanlığına Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi.

HDP EŞ GENEL BAŞKANLARI BULDAN VE TEMELLİ OLDU
HDP 3’üncü Olağan Kongresinde delegelerin 823 oyuyla partinin eş genel başkanlığına Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi.
Sezai Temelli teşekkür konuşmasında, “Herkes herkese sarılsın. Hepimizin verdiği sözler var. Bu sözleri tutacağız mutlaka kazanacağız” dedi.
Pervin Buldan da emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, “Türkiye’nin her yerinden gelen halklarımıza, Hepimizin yolu açık olsun. Hep birlikte kazanacağız. Selahattin Başkanın dediği gibi ‘O gemiyi limana çıkaracağız’” diye konuştu.

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