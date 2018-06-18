HDP'nin Adana mitingi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Bu ülkeyi bu hale getirenler, ekonomiyi, siyaseti, sorunları, toplumsal sorunları bu kadar çıkmazın içerisine sürükleyenler 24 Haziran tarihinde mutlaka derslerini alacaklar. Bu ders sandıklarda sorulacak, bu ders 24 Haziran'da sorulacak." dedi.

Buldan, partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Adana ile gurur duyduğunu söyledi.

24 Haziran'da Adana'da vatandaşların sandıklara giderek oyunu HDP'den yana kullanacağına inandığını belirten Buldan, meydanda bunu gördüğünü ifade etti.

Buldan, barışça, kardeşçe, özgürce ve eşitçe yaşam tarzını hakim kılmak için bu kentte büyük bir özverinin olduğunu, Adana'nın farklı inançların, kimliklerin kenti olduğunu dile getirdi.

Çukurova'nın verimli topraklarının çiftçiye açılmadığını öne süren Buldan, şöyle devam etti:

"Verimli topraklar sizin istediğiniz şekilde işlemiyor, işletilmiyor. AKP hükümeti buna izin vermiyor. Bu ülkenin esnafına, işçisine, emekçisine, tarlada çalışan kadınına, kahvede oturan gencine söz veriyoruz. 24 Haziran'dan sonra işinizin, aşınızın, ekmeğinizin sahibi olacaksınız. Başkalarına muhtaç olmayacaksınız. Kendiniz üretecek, kendiniz satacaksınız. Bu ülkeyi bu hale getirenler, ekonomiyi, siyaseti, sorunları, toplumsal sorunları bu kadar çıkmazın içerisine sürükleyenler 24 Haziran tarihinde mutlaka derslerini alacaklar. Bu ders sandıklarda sorulacak, bu ders 24 Haziran'da sorulacak."