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"HDP'nin baraj sorunu yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

HDP İzmir Milletvekili Doğan: - "AKP-MHP ittifakına karşı partilerin bir araya gelerek oluşturdukları yeni odak merkezi aslında sağlıksız bir odak merkezidir"

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, "AKP-MHP ittifakına karşı partilerin bir araya gelerek oluşturdukları yeni odak merkezi aslında sağlıksız bir odak merkezidir." dedi.

Doğan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti-MHP ittifakı karşısında, CHP-İYİ Parti-SP ve DP'nin ittifak içine girdiğini belirtti. Müslüm Doğan, bu ittifakın ağırlık merkezi tam oluşturulamamış, alt zemini kaygan olan ve HDP'nin içerisinde bulunmadığı bir ittifak olduğunu ileri sürdü.

Bu ittifakın, Türkiye demokrasi güçleri anlamında dar bir ittifak olduğunu iddia eden Doğan, parlamenter demokratik sistemin geleceğini de tehlikeye atan bir ittifakla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. HDP'nin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez bulduğunu aktaran Doğan, ancak bunun, HDP'nin lehine olduğunu savundu.

- "CHP, siyasetini sağa çekmiştir"

Doğan, şöyle devam etti:

"AKP-MHP ittifakına karşı partilerin bir araya gelerek oluşturdukları yeni odak merkezi aslında sağlıksız bir odak merkezidir. 20 yıl önce Milli Güvenlik Kurulunun kırmızı listesinde yer alan ve irticai faliyetler kapsamında yer alan bir partinin, CHP ile ittifakı da aslında sorgulanacak bir noktadadır. İçerisinde Alevilerin, sosyalistlerin, solcuların olmadığı yeni odak noktasının bir ayağı sakattır. Bu, AKP-MHP ittifakını zayıflatacak nitelikte değil güçlendirecek niteliktedir.

Bu ağırlık merkezi yanlış kurulmuştur. Buna karşı özellikle Alevilerin, çok ciddi bir direnç göstereceklerini ve bu yeni adresin de tekrar HDP olacağını da belirtmek isterim. Aleviler, bu konudaki tercihini çok net bir şekilde ortaya koyacaklardır. Kurulan ittifak, Alevilerin yer alabileceği bir ittifak değildir. CHP, aslında siyasetini sağa çekmiştir ama Aleviler tarafından yine cezalandırılacaktır."

Doğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

HDP'nin baraj sorunu yaşadığı iddialarının sorulması üzerine Doğan, partisinin kesinlikle bir baraj sorununun olmadığını savundu.

Bir gazetecinin, "HDP'li Sırrı Sakık'ın kardeşi Namık Sakık, AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. Nasıl değerlendirirsiniz?" sorusu üzerine Doğan, bir kişinin aday olmasının o toplumla ilgili iradeyi yansıtmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Her partiden aday olabilirler. MHP'den de aday olabilirler. Bizim için o aday olmanın bir değeri yoktur. Kürt halkının, ezilenlerin, yoksulların, Alevilerin tercihi ortadadır. HDP, bundan sonra önemli bir odak noktasıdır."

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