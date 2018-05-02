"HDP'nin baraj sorunu yok"

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, "AKP-MHP ittifakına karşı partilerin bir araya gelerek oluşturdukları yeni odak merkezi aslında sağlıksız bir odak merkezidir." dedi.

Doğan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti-MHP ittifakı karşısında, CHP-İYİ Parti-SP ve DP'nin ittifak içine girdiğini belirtti. Müslüm Doğan, bu ittifakın ağırlık merkezi tam oluşturulamamış, alt zemini kaygan olan ve HDP'nin içerisinde bulunmadığı bir ittifak olduğunu ileri sürdü.

Bu ittifakın, Türkiye demokrasi güçleri anlamında dar bir ittifak olduğunu iddia eden Doğan, parlamenter demokratik sistemin geleceğini de tehlikeye atan bir ittifakla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. HDP'nin dışarıda bırakılmasının kabul edilemez bulduğunu aktaran Doğan, ancak bunun, HDP'nin lehine olduğunu savundu.

- "CHP, siyasetini sağa çekmiştir"

Doğan, şöyle devam etti:

"AKP-MHP ittifakına karşı partilerin bir araya gelerek oluşturdukları yeni odak merkezi aslında sağlıksız bir odak merkezidir. 20 yıl önce Milli Güvenlik Kurulunun kırmızı listesinde yer alan ve irticai faliyetler kapsamında yer alan bir partinin, CHP ile ittifakı da aslında sorgulanacak bir noktadadır. İçerisinde Alevilerin, sosyalistlerin, solcuların olmadığı yeni odak noktasının bir ayağı sakattır. Bu, AKP-MHP ittifakını zayıflatacak nitelikte değil güçlendirecek niteliktedir.