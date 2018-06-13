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"HDP'nin barajı aşması için CHP özel gayret içinde"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 01:48 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: - "CHP ve İP, tüm umutlarını Mehmetçiğimize kurşun sıkanların siyasi sözcülerine bağlamıştır"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP ve İP, tüm umutlarını Mehmetçiğimize kurşun sıkanların siyasi sözcülerine bağlamıştır." dedi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Akçay, şehit kabirlerini de ziyaret etti.

İlçedeki programlarının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akçay, "Cumhur İttifakı'nın karşısında beş
benzemezden oluşan yıkım ittifakı" olduğunu belirterek, "Bu
ittifakın tek amacı PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye barajı aştırmak. CHP ve
İP, HDP'nin barajı aşması için sinsi planlar peşinde." ifadelerini kullandı.

CHP'nin, İYİ Parti'ye 15 milletvekili verdiğini hatırlatan Akçay, şimdi de HDP üzerinden oyunlar planladığını savundu.

Erkan Akçay, şöyle devam etti:

"CHP ve İP, tüm
umutlarını Mehmetçiğimize kurşun sıkanların siyasi sözcülerine
bağlamıştır. CHP ve İP'in umudu, 'PKK sizi tükürüğüyle boğar. Gelecek
yüzyılda sözde Kürdistan kurulur' diyen tutuklu Demirtaş'tır. HDP'nin barajı
aşması için CHP özel bir gayret içindedir. CHP bazı teşkilat ve partililerini
HDP'ye kanalize etmeye çalışıyor. Televizyonlarda da kaos simsarları her beş
CHP'liden birinin HDP'ye oy vermesi gerektiği yönünde çağrılar yapmaktadır.

Siyaseten
CHP'nin HDP'yi Meclis'e taşıma gayreti beyhudedir. CHP, Meclis'te PKK'nın dublörü
gibi hareket etmiştir. Kandil'in sesi CHP sıralarından yankılanmış, Kandil'in
talepleri CHP teklifi olarak Meclis'e sunulmuştur. CHP, HDP'nin eş partisi gibi
hareket etmiştir. Bunun için diyorum, Meclis'te bir PKK sözcüsü varken HDP
üzerinden bu kadar abidik gubidik işler çevirmenin amacı nedir? 24 Haziran
yaklaştıkça CHP ve İP şaşkınlığını gizleyememektedir. Şer ittifakının bu iki
unsuru, PKK ve HDP'nin kuyruğuna takılma yarışındadır. CHP ve İP, Türkiye
düşmanlarının ve iş birlikçilerin odağı haline gelmiştir."

Türk milletinin karanlık pazarlıklara geçit vermeyeceğini dile getiren Akçay, vatandaşların dürüst
ve temiz siyaseti MHP'de gördüğünü, bugüne kadar oynanan oyunları bozduklarını sözlerine ekledi.

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24 haziran seçimleri Erkan Akçay Gölmarmara Manisa MHP Grup Başkanvekili Akçay

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