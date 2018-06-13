"HDP'nin barajı aşması için CHP özel gayret içinde"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "CHP ve İP, tüm umutlarını Mehmetçiğimize kurşun sıkanların siyasi sözcülerine bağlamıştır." dedi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Akçay, şehit kabirlerini de ziyaret etti.

İlçedeki programlarının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akçay, "Cumhur İttifakı'nın karşısında beş

benzemezden oluşan yıkım ittifakı" olduğunu belirterek, "Bu

ittifakın tek amacı PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye barajı aştırmak. CHP ve

İP, HDP'nin barajı aşması için sinsi planlar peşinde." ifadelerini kullandı.

CHP'nin, İYİ Parti'ye 15 milletvekili verdiğini hatırlatan Akçay, şimdi de HDP üzerinden oyunlar planladığını savundu.

Erkan Akçay, şöyle devam etti:

"CHP ve İP, tüm

umutlarını Mehmetçiğimize kurşun sıkanların siyasi sözcülerine

bağlamıştır. CHP ve İP'in umudu, 'PKK sizi tükürüğüyle boğar. Gelecek

yüzyılda sözde Kürdistan kurulur' diyen tutuklu Demirtaş'tır. HDP'nin barajı

aşması için CHP özel bir gayret içindedir. CHP bazı teşkilat ve partililerini

HDP'ye kanalize etmeye çalışıyor. Televizyonlarda da kaos simsarları her beş

CHP'liden birinin HDP'ye oy vermesi gerektiği yönünde çağrılar yapmaktadır.