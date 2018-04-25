HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş oldu (2)

KAMPANYA 30 NİSAN'DA BAŞLIYOR
HDP Parti Meclisi'nin bugünkü toplantısında Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmesi kararlaştırılan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için kampanya çalışmasına 30 Nisan'da İstanbul'da başlanacağı belirtildi.
Demirtaş, 2013 yılında İstanbul Kazlıçeşme'deki nevruz kutlamasında yaptığı konuşmadan dolayı 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 30 Nisan'daki duruşmasına katılacak. Duruşmayı partinin eş genel başkanları ile çok sayıda milletvekilinin izleyeceği ve kampanya startının HDP İstanbul İl Teşkilatı tarafından buradan verileceği öğrenildi.
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