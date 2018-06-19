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HDP'nin Gaziantep mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.06.2018 20:23 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: "Yargıyı bağımsız hala getireceğiz, OHAL'i kaldıracağız"

GAZİANTEP (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Yargıyı bağımsız hala getireceğiz, OHAL'i kaldıracağız." dedi.

Buldan, partisinin Gaziantep İl Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlediği mitingde, 24 Haziran seçimlerinde oylarını ve milletvekili sayılarını artıracaklarını söyledi.

Türkiye'nin HDP ile her alanda güçlü olacağını savunan Buldan, ancak 24 Haziran'da HDP'nin baraj altında bırakılması için her türlü oyununun oynanacağını iddia etti.

Halkın cesaretine ve ferasetine güvendiklerini ifade eden Buldan, şunları kaydetti:

"Biz biliyoruz ki halklar her türlü oyunu bozar. İşte 24 Haziran'da da kaderimizi belirleyeceğimiz bu seçimde de herkes şunu bilmeli ve farkında olmalı. HDP barajın altında kalırsa AK Parti çoğunluğu sağlayacak ve bir beş yıl daha ülkeyi yönetecek. HDP'nin mutlaka Mecliste olması lazım. HDP'nin olduğu bir parlementoda yeni bir anayasayı hep birlikte değiştirme gücüne sahip olacağız. Yargıyı bağımsız hala getireceğiz, OHAL'i kaldıracağız."

Öte yandan miting öncesi HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayınlanan propaganda konuşması da ekranlardan izletildi.

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