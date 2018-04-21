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HDP'nin "Halk Buluşması" etkinliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 12:46 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: "Bu seçim süreci aynı zamanda bizim mücadele sürecimizdir"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Bu seçim süreci aynı zamanda bizim mücadele sürecimizdir." dedi.

Temelli, partisinin "Halk Buluşması" kapsamında Hatay'ın Erzin ilçesindeki teşkilat binası önünde yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinin erken, baskın ve panik seçimi olduğunu söyledi.

İktidarın seçimlerden başarıyla çıkması halinde ülkenin uçurumdan aşağı yuvarlanacağını savunan Temelli, her gün siyaseten bir haklarının gasp edildiğini belirtti.

Her gün bir grup arkadaşlarının içeriye alındığını ifade eden Temelli, "Aslında bu süreç, bir darbe sürecidir. Bu süreç darbe mekaniğinin çalıştığını bize gösteriyor. Dönün bakın geriye doğru 5 yıl boyunca yaşadıklarımıza, 2013 yılında bu ülke umutlandı, çünkü bir müzakere süreci, bir çözüm süreci başlıyordu. 2013 yılından itibaren bu ülkenin bu umuduna karşılık bu darbeci kafalar, bu ceberut devlet anlayışı, aslında bir savaşı hazırlıyormuş." diye konuştu.

Seçimlerin şifresinin 7-24 olduğunu dile getiren Temelli, kendilerinin 65 gün boyunca, 7 gün 24 saat çalışacaklarını vurguladı.

Işıklarının sönmeyeceğinin altını çizen Temelli, şöyle devam etti:

"Çünkü bu seçim süreci aynı zamanda bizim mücadele sürecimizdir. Biz nasıl ki dün mücadele etmeye devam ediyorduk yarın da devam edeceğiz, bu seçim süreci boyunca da devam edeceğiz. Seçimler bizim demokrasi mücadelemizin, barış mücadelemizin önemli uğraklarıdır, istasyonlarıdır ama sadece seçimle sınırlı mücadele etmeyiz. Biz, bu ülkeye demokrasi, barış gelene kadar kesintisiz mücadelemize devam edeceğiz. İşte şifre buradadır, 7-24'tedir. Durmaksızın çalışmaktadır ama bu şifrenin bir de şu tarafı var, 7 Haziran'da yarım bıraktığımız işi 24 Haziran'da tamamlayacağız. Seni süpürüp atacağız."

İktidarın, sadece Kürt düşmanlığıyla milliyetçi hezeyanları yükseltip amaçladığı oy oranına ulaşarak işleri devam ettireceğini sandığını ileri süren Temelli, "Bu düşmanlığı o kadar yaygınlaştırıyor ki buradan tüm Kürtlere geliyor Mersin'den kurt işareti yapıyor, şimdi Kürtler de ona zafer işareti yapıyor, göstereceğiz sana. İşte bu zafer işareti ülkenin kurtuluşudur." dedi.

Afrin konusuna da değinen Temelli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suriye savaşı boyunca Suriye'nin en huzurlu bölgesi olan, insanların bir arada yaşama iradesini açığa çıkarttığı, örnek oluşturduğu Afrin'e de gidip yakıp yıktılar. Afrin'i de talan ettiler, IŞİD çetesi, IŞİD'in artığı ÖSO çetesiyle Afrin'de yağma, talan gerçekleştirdiler. 'Afrin, Afrinlilerindir' dedik. 'Çıkın oradan' dedik, 'Afrin'i Afrinlilere bırakın, Afrinlilerin siyasi iradesine bırakın, bu yağmacı ÖSO çetelerinizi alın, oradan çıkın' dedik. Biz bunu söyledik onlar Afrin'de kalmak için bir gün Ruslara bir gün Amerika Birleşik Devletleri'ne bir gün Avrupalılara yaslanarak dünyanın en itibarsız dış politikasıyla işgalliğini sürdürüyorlar. Çıkın Afrin'den. Afrin, Afrinlilerindir."

Temelli, Afrin'de tüm halkın bir arada barış içinde yaşadığını öne sürdü.

Hükümetin ekonomideki politikasını da eleştiren Temelli, 1 Mayıs'ta da güçlerini alanlarında göstereceklerini söyledi.

Etkinliğe, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi İlknur Birol ve HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile partililer katıldı.

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