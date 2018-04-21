Her gün bir grup arkadaşlarının içeriye alındığını ifade eden Temelli, "Aslında bu süreç, bir darbe sürecidir. Bu süreç darbe mekaniğinin çalıştığını bize gösteriyor. Dönün bakın geriye doğru 5 yıl boyunca yaşadıklarımıza, 2013 yılında bu ülke umutlandı, çünkü bir müzakere süreci, bir çözüm süreci başlıyordu. 2013 yılından itibaren bu ülkenin bu umuduna karşılık bu darbeci kafalar, bu ceberut devlet anlayışı, aslında bir savaşı hazırlıyormuş." diye konuştu.

Işıklarının sönmeyeceğinin altını çizen Temelli, şöyle devam etti:

"Çünkü bu seçim süreci aynı zamanda bizim mücadele sürecimizdir. Biz nasıl ki dün mücadele etmeye devam ediyorduk yarın da devam edeceğiz, bu seçim süreci boyunca da devam edeceğiz. Seçimler bizim demokrasi mücadelemizin, barış mücadelemizin önemli uğraklarıdır, istasyonlarıdır ama sadece seçimle sınırlı mücadele etmeyiz. Biz, bu ülkeye demokrasi, barış gelene kadar kesintisiz mücadelemize devam edeceğiz. İşte şifre buradadır, 7-24'tedir. Durmaksızın çalışmaktadır ama bu şifrenin bir de şu tarafı var, 7 Haziran'da yarım bıraktığımız işi 24 Haziran'da tamamlayacağız. Seni süpürüp atacağız."

İktidarın, sadece Kürt düşmanlığıyla milliyetçi hezeyanları yükseltip amaçladığı oy oranına ulaşarak işleri devam ettireceğini sandığını ileri süren Temelli, "Bu düşmanlığı o kadar yaygınlaştırıyor ki buradan tüm Kürtlere geliyor Mersin'den kurt işareti yapıyor, şimdi Kürtler de ona zafer işareti yapıyor, göstereceğiz sana. İşte bu zafer işareti ülkenin kurtuluşudur." dedi.