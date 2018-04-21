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HDP'nin "Halk Buluşması" etkinliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 15:49 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: - "Halkların Demokratik Partisi geliyor, bütün bu enkazı kaldırmaya geliyor, ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaya geliyor"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Halkların Demokratik Partisi geliyor, bütün bu enkazı kaldırmaya geliyor, ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaya geliyor." dedi.

Temelli, "Halk Buluşması" kapsamında Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir düğün salonunda yaptığı konuşmada, seçim çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Herkesin şaşkınlıkla kendilerinin nasıl bu kadar çabuk hazır olduklarını ve alanlara çıktıklarını merak ettiğini belirten Temelli, "Şaşıracakları bir şey yok. Çünkü biz zaten hazırdık, kararlıydık, bu iktidarı HDP götürecekti, biz bunu 7 Haziran'da onlara göstermiştik şimdi 24 Haziran'da bu işi tamamlayacağız, tümüyle bu iktidardan kurtulacağız." diye konuştu.

Kritik bir dönemden geçtiklerini aktaran Temelli, iktidarın sadece Türkiye'de değil, bütün bölge halklarını mağdur ettiğini, 24 Haziran'ın bu mağduriyete son verme günü olduğunu kaydetti.

İktidarın savaş politikalarından başka elinde hiç bir politikası kalmadığını savunan Temelli, şöyle devam etti:

"Savaş politikalarıyla insanları, halkları birbirine düşman ederek yol almaya, iktidarda kalmaya çalışmaktadır. Son 3 yıl boyunca savaştan, zulümden başka hiçbir şey ortaya koymayan, ülkeyi yangın yerine çeviren, bölgeyi savaşa sürükleyen hatta bölgenin en huzurlu yerini, Afrin'i bir savaş alanına, talan, yağma alanına çeviren bu iktidardan kurtulma zamanıdır. Evet, iyi ki bu kadar çabuk bir gün tespit ettiniz, tüm halklar bir an önce sizden kurtulacak."

İktidara seslenen Temelli, "Eğer son bir iyilik yapacaksanız bir an önce çekin, gidin. Bir an önce bırakın. Evet, bırakın çünkü Halkların Demokratik Partisi geliyor, bütün bu enkazı kaldırmaya geliyor, ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaya geliyor." diye konuştu.

Temelli, 25 Haziran sabahı özgürlük ve demokrasi halaylarına duracaklarını ifade etti.

Etkinliğe, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi İlknur Birol ve HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile partililer katıldı.

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HDP'nin "Halk Buluşması" etkinliği

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