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HDP'nin "Halk Buluşması" etkinliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 20:18 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: - "(24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekiliği genel seçimi) Bu fırsatı değerlendirmeliyiz ama bu fırsatı değerlendirirken de ne yapacaklarımızı çok net konuşmalıyız. Bunu başarabiliriz, biz buna inanarak yola çıktık"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin, "Bu fırsatı değerlendirmeliyiz ama bu fırsatı değerlendirirken de ne yapacaklarımızı çok net konuşmalıyız. Bunu başarabiliriz, biz buna inanarak yola çıktık." dedi.

Temelli, "Halk Buluşması" kapsamında Hatay'ın Defne ilçesindeki bir otelde yaptığı konuşmada, iktidarın ülkeyi enkaza çevirdiğini ileri sürerek, kendilerinin de verdikleri mücadeleleriyle bu enkazı kaldırmaya talip olduklarını söyledi.

24 Haziran'ın kendileri için büyük bir fırsat günü olduğunu ifade eden Temelli, "Bu fırsatı değerlendirmeliyiz ama bu fırsatı değerlendirirken de ne yapacaklarımızı çok net konuşmalıyız. Bunu başarabiliriz, biz buna inanarak yola çıktık." dedi.

Temelli, 2018 kongrelerinden sonra 8 Mart'ta kadın mücadelesiyle, 21 Mart'ta nevruzla bu güçlerini gösterdiklerini ifade etti.

Yine 1 Mayıs'ta da alanlarda güçlerini göstereceklerini anlatan Temelli, "Türkiye'de emek mücadelesi verenler, Türkiye işçi sınıfı, Türkiye halkları, 1 Mayıs alanlarında yan yana gelecek. Bu yan yana geliş aslında bu mücadelenin nasıl sürdürüleceğinin de bir göstergesi olacak." diye konuştu.

Hükümetin Suriye politikasını da eleştiren Temelli, Suriye halklarının geleceğine Suriye halklarının karar vermesi gerektiğini bildirdi.

OHAL'in olağanlaştırılarak yol alınmaya çalışıldığını iddia eden Temelli, OHAL'in uzatılmasını da eleştirdi.

Seçim yasasının, "şaibe yasası" olduğunu savunan Temelli, buna engel olabileceklerini, sandıklara sahip çıkabileceklerini söyledi.

- "Sayın Akşener'in seçimlere girip giremeyeceğini konuşuyoruz"

Yerel siyasetin gücünün önemli olduğuna değinen Temelli, şunları paylaştı:

"HDP olarak yerel demokrasiyle sözümüze başlamamızın nedeni budur. Temsiliyet o zaman gerçek anlamına kavuşur. Aksi halde 'şu seçilecek mi, şu barajı geçecek mi' derdi aslında temsiliyeti yeterince sağlamayacaktır. Bakın bugün Sayın Meral Akşener'in seçimlere girip giremeyeceğini konuşuyoruz. 100 bin imza alınacak mı alınmayacak mıyı konuşuyoruz. Ya da partiler barajı geçecek mi geçmeyecek mi, ya da Saadet Partisi barajı geçemeyecek, acaba kimin listesinden girsin de Meclis'te temsil edilebilsin onu konuşuyoruz. Bu sadece siyasi partilerle konuşulacak bir konu değil aslında, temsiliyet krizi bütün ülkeyi sarıp sarmalamış."

Etkinliğe, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Merkez Yürütme Kurulu üyesi İlknur Birol ve Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ile partililer katıldı.

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HDP'nin "Halk Buluşması" etkinliği

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