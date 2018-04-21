HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine ilişkin, "Bu fırsatı değerlendirmeliyiz ama bu fırsatı değerlendirirken de ne yapacaklarımızı çok net konuşmalıyız. Bunu başarabiliriz, biz buna inanarak yola çıktık." dedi.

Temelli, "Halk Buluşması" kapsamında Hatay'ın Defne ilçesindeki bir otelde yaptığı konuşmada, iktidarın ülkeyi enkaza çevirdiğini ileri sürerek, kendilerinin de verdikleri mücadeleleriyle bu enkazı kaldırmaya talip olduklarını söyledi.

24 Haziran'ın kendileri için büyük bir fırsat günü olduğunu ifade eden Temelli, "Bu fırsatı değerlendirmeliyiz ama bu fırsatı değerlendirirken de ne yapacaklarımızı çok net konuşmalıyız. Bunu başarabiliriz, biz buna inanarak yola çıktık." dedi.

Temelli, 2018 kongrelerinden sonra 8 Mart'ta kadın mücadelesiyle, 21 Mart'ta nevruzla bu güçlerini gösterdiklerini ifade etti.

Yine 1 Mayıs'ta da alanlarda güçlerini göstereceklerini anlatan Temelli, "Türkiye'de emek mücadelesi verenler, Türkiye işçi sınıfı, Türkiye halkları, 1 Mayıs alanlarında yan yana gelecek. Bu yan yana geliş aslında bu mücadelenin nasıl sürdürüleceğinin de bir göstergesi olacak." diye konuştu.