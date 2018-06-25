HABER

HDP'nin Meclisteki yeni yüzleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 15:54 | Son Güncelleme

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlara göre HDP'den 49 yeni isim Meclise girdi

YILDIZ AKTAŞ - Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre HDP'den 49 yeni isim milletvekili oldu.

AA muhabirinin derlemelerine göre, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre 27. Dönem'de HDP'nin 67 milletvekilinin 49'u yeni isimlerden oluştu.

Buna göre Adana'dan Tülay Hatimoğulları ile Kemal Peköz, Ağrı'dan Abdullah Koç, Antalya'dan Kemal Bülbül, Batman'dan Necdet İpekyüz ile Mehmet Rüştü Tiryaki, Bingöl'den Erdal Aydemir, Diyarbakır'dan Adnan Selçuk Mızraklı, Dersim Dağ, Musa Farisoğulları, Remziye Tosun, Salihe Aydeniz ile Semra Güzel, Hakkari'den Leyla Güven, Sait Dede ile Özgür Zeydanoğlu, Hatay'dan Barış Atay Mengüllüoğlu, Iğdır'dan Habip Eksik, İstanbul’dan Musa Piroğlu, Zeynel Özen, Erkan Baş, Oya Ersoy, Züleyha Gülüm, Ahmet Şık, Ali Kenanoğlu, Hakkı Saruhan Oluç, Dilşat Canbaz Kaya ile Erol Katırcıoğlu, İzmir'den Serpil Kemalbay Pekgözegü ile Murat Çepni, Kocaeli'den Ömer Faruk Gergerlioğlu, Mardin'den Pero Dundar, Tuma Çelik ile Ebrü Günay, Mersin'den Fatma Kurtulan ile Rıdvan Turan, Muş'tan Gülüstan Kılıç Koçyiğit ile Mensur Işık, Siirt'ten Sıdık Taş, Şanlıurfa'dan Ayşe Sürücü, Nusrettin Maçin ile Ömer Öcalan, Şırnak'tan Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz ile Nuran İmir, Van'dan Murat Sarısaç, Muazzez Orhan ve Tayip Temel, Meclise yeni giren HDP milletvekilleri oldu.

PARTNERYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyorYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyor
Kütahya'nın ilk kadın milletvekili Ak Parti'den seçildi, CHP 41 yıl sonra milletvekili çıkardı Kütahya'nın ilk kadın milletvekili Ak Parti'den seçildi, CHP 41 yıl sonra milletvekili çıkardı 
CHP,  41 yıl sonra Nevşehir’den milletvekili çıkardıCHP,  41 yıl sonra Nevşehir’den milletvekili çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP'nin yeni yüzleri meclis

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?

Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?

Elazığ seçim sonuçlarında CHP sürprizi! Gürsel Erol milletvekili seçildi

Elazığ seçim sonuçlarında CHP sürprizi! Gürsel Erol milletvekili seçildi

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.