HDP'nin Mersin mitingi

MERSİN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Artık bu ülkede barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve eşitliğin hakim kılınacağı bir Türkiye'yi hep birlikte yaratacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu, kaygısı olmasın." dedi.

Buldan, partisinin Mersin'deki Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında düzenlenen mitinginde, kentte olmaktan gurur duyduğunu belirterek, kendilerine güvenenlerin inancının 24 Haziran'da ülkeyi özgürlüğe götüreceğini savundu.

Gittikleri yerlerde coşkuyla karşılandıklarını dile getiren Buldan, "Bu moralimizi, coşkumuzu, kararlılığımızı elbetteki 24 Haziran'da seçim sandıklarına yansıtacağız. Artık bu ülkede barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve eşitliğin hakim kılınacağı bir Türkiye'yi hep birlikte yaratacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu, kaygısı olmasın." diye konuştu.

Buldan, Mersin'e Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapılmasına tepki göstererek, kentteki vatandaşların santrali istemediğini ileri sürdü.

HDP'ye inanan milyonlarca insanın bulunduğunu belirten Buldan, "Bugün partimizi, HDP'yi terörist görerek, dinsiz ilan ederek bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Oysa herkes biliyor ki HDP, bir Türkiye partisidir." dedi.