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HDP'nin Mersin mitingi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 21:07 | Son Güncelleme

Eş Genel Başkan Pervin Buldan: - "Artık bu ülkede barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve eşitliğin hakim kılınacağı bir Türkiye'yi hep birlikte yaratacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu, kaygısı olmasın"

MERSİN (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Artık bu ülkede barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve eşitliğin hakim kılınacağı bir Türkiye'yi hep birlikte yaratacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu, kaygısı olmasın." dedi.

Buldan, partisinin Mersin'deki Tevfik Sırrı Gür Stadyumu yanında düzenlenen mitinginde, kentte olmaktan gurur duyduğunu belirterek, kendilerine güvenenlerin inancının 24 Haziran'da ülkeyi özgürlüğe götüreceğini savundu.

Gittikleri yerlerde coşkuyla karşılandıklarını dile getiren Buldan, "Bu moralimizi, coşkumuzu, kararlılığımızı elbetteki 24 Haziran'da seçim sandıklarına yansıtacağız. Artık bu ülkede barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve eşitliğin hakim kılınacağı bir Türkiye'yi hep birlikte yaratacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu, kaygısı olmasın." diye konuştu.

Buldan, Mersin'e Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapılmasına tepki göstererek, kentteki vatandaşların santrali istemediğini ileri sürdü.

HDP'ye inanan milyonlarca insanın bulunduğunu belirten Buldan, "Bugün partimizi, HDP'yi terörist görerek, dinsiz ilan ederek bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Oysa herkes biliyor ki HDP, bir Türkiye partisidir." dedi.

Buldan, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almasını eleştirerek, bunun yerine istihdam ve iş alanları açılması gerektiğini savundu.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in, AK Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği mitinge katılmasına da tepki gösteren Buldan, "Uyanık, cesur, inançlı kararlı olacağız. İnanın ki cesur, kararlı, inançlı olursak bu ülkenin değişimine ve dönüşümüne hep birlikte katkı sunabiliriz." ifadesini kullandı.

Milletvekili adaylarının da yer aldığı mitingde, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yayınlanan propaganda konuşması da ekranlardan partililere izletildi.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Mersin

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