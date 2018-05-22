HDP'nin milletvekili aday listesi

ANKARA (AA) - HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.
Listeye göre, milletvekili adayı gösterilen isimler ile bu isimlerin aday gösterildikleri iller şöyle:
ADANA
TÜLAY HATİMOĞULLARI
KEMAL PEKÖZ
SEVER UZUN
BARIŞ KARABIYIK
SONGÜL AYDIN
ZEYNEL KETE
BERİTAN ÖNEN
AHMET KILIÇ
ROZERİN TOSUN
İBRAHİM YAKUT
TÜRKAN BAKIR
CEMİL ÖZEL
ZOZAN EFETÜRK
ÖMER ULUÇAY
DENİZ VAROL
ADIYAMAN
HASAN BASRİ YORULMAZ
HAYRİYE KORKMAZ
MAHMUT ÖZDEMİR
BİRSEN TUNÇ
MEHMET SELİM ÖZBEK
AFYONKARAHİSAR
NEVİN AYTEKİN
MEMET ŞERİF ÇELİK
BELMA KORAY
MEHMET EMİN GERZ
GÜLSEREN KARATAŞ
İSMAİL YILMAZ
AĞRI
BERDAN ÖZTÜRK
DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR
DALHA KAYA
KEZİBAN DUMLU
AMASYA
HAMZA YILMAZ
MİTHAT ÇELİK
CEMAL KİRLİ
ANKARA BİRİNCİ BÖLGE
FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR
EŞREF KİRAZ
EMİNE KAYA
İSHAK KOCABIYIK
DÖNDÜ CEREN ŞİMŞEK
GAZİ OTİ
CENNET AVCI
CEYHUN AKIN
DİLEK ERTÜRK
ERDEM ÖRT
EBRU DEMİR
REMZİYE GÜÇLÜ
ERDAL ATAŞ
ANKARA İKİNCİ BÖLGE
NURAY TÜRKMEN CANLI
İSTEK USALP
VAHİDE İLGÜN
HAYDAR ARSLAN
İPEK GÜR
NURHAYAT EMİRE
MUSTAFA DEMİR
NİLGÜN YILMAZ
ROJAN MAMO
BAHYETTİN BATUN
ÖMER ÇELİK
ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE
VELİ SAÇILIK
NAZIM KARAKURT
ŞEHRİBAN LEYLA ÇETİNBAŞ
HAYDAR ÜSTÜNDAĞ
HÜLYA FIRAT
MEHMET ZARİF KESİCİLER
FATMA KOÇYİĞİT ÖNER
İSMET YALÇINKAYA
TÜLYA SÖNMEZ AYTEKİN
FATMA KIZILÖZ
İLYAS KURT
YİĞİT ÖZTÜRK
ANTALYA
KEMAL BÜLBÜL
DENİZ YILDIRIM
ERDAL GİLGİL
HADİ CİN
NİGAR DURU
İHSAN NERGİZ
FİLİZ ASLAN
VEYSEL AKBOĞA
MERAL GEYLANİ
HAKKI BULUT
HÜLYA HASBAY
ORHAN GÜMÜŞ
HÜLYA BAYAR
SALİH VAROL
GÜLSÜM GÜZEL
BERİVAN TEMEL
ARTVİN
RECEP DEMİRCİ
EMİN EKİNCİ
AYDIN
FERHAT TUNÇ
AYFER DEMİREL
DOĞAN AÇIĞ
ÖZLEM TUNÇ
MEHMET CELAL GÜMÜŞ
SEMRA BAŞARAN
ŞAHİN KOÇ
BAHAEDDİN YAĞARCIK
BALIKESİR
NESİME YÖYLER
ŞAHİN ÇOBAN
YURDANUR GÜVEN
HÜSEYİN GEVHER
FADİME KAM TEMEL
HALİL ERSAN BEKÇİ
ZEHRA BABA
YAHYA ANIK
KENAN YAĞIZ
BİLECİK
FEHMİ KORKMAZ
MUAZZEZ PARILTI
BİNGÖL
ERDAL AYDEMİR
NİHAT AKSOY
GÜLİSTAN AZAK
BİTLİS
MAHMUT CELADED GAYDALI
ZAHİT MUTLU
SEVDA TABAK YAMAÇ
BOLU
KENAN BALTA
GÖNÜL GÖLBAŞ SEVDİNOĞLU
RUMET SERHAT
BURDUR
BEKİR ÇİÇEK
TANER TAŞ
İSMAİL GELTURAN
BURSA BİRİNCİ BÖLGE
YÜKSEL AKGÜN
AYGÜL SAKLI
MUSTAFA YAĞCI
AYNUR YILMAZ
SAFFET PEHLİVAN
RAİFE GÜVEN
AHMET OKUMUŞ
MEHMET SAİT YÜKSEL
CEMAL HAZAR
ZEKİ SOYUŞEN
BURSA İKİNCİ BÖLGE
MEHMET EMİN ADIYAMAN
METİN KILIÇ
ELİF ÇUBUKÇUGİL
CAHİT KIRKAZAK
İPEK AKMAN
NÜFER OCAKLI
CEMİLE ÖSÜN
MEHMET NEDİM KORKMAZ
KEMAL DOĞAN
SAMET KARGALI
ÇANAKKALE
BÜLENT KÖREĞİ
ADİLE YALÇIN
MUSTAFA BİLGİÇ
ZÜBEYİR ÖZKAYA
ÇANKIRI
NAZLI ÇOBAN
HÜSEYİN YEKTA ERPOLAT
ÇORUM
BEKTAŞ İLHAN EKE
HASAN SATILMIŞ
HASAN ÇELİK
ERDOĞAN SERİN
DENİZLİ
ŞERİFE YILDIRIM
NEBİ EBCİ
AYŞE LEZAN SÜZÜK
CEVAT BARİN
AYŞE ÖZAY
MUSA AYDIN
PERİHAN ÜGE
BİRHAT DEMİR
DİYARBAKIR
ADNAN SELÇUK MIZRAKLI
SALİHE AYDEMİR
İMAM TAŞÇIER
REMZİYE TOSUN
HİŞYAR ÖZSOY
SEMRA GÜZEL
GARO PAYLAN
DERSİM DAĞ
MUSA FARİZOĞULLARI
ABDURRAHİM DURMUŞ
MEHMET TEMİZYÜZ
FERDA FAHRİOĞLU AKIN
EDİRNE
MURAT AMİL
HANIM GÜZEL
SERDAL ZIMBA
HASAN ATİK
ELAZIĞ
CEVDET KONAK
SELMA METİN
NEVZAT BERİTANLI
YAPRAK FİLİZ
KUBBETTİN AKAN
ERZİNCAN
PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ
İBRAHİM BOZKURT
ERZURUM
MEHMET KASIM FIRAT
ZELİHA DÜNDAR
FARUK ÇINAR
SAFET POLAT
CÜNEYT LALOĞLU
BARIŞ KEMALOĞLU
ESKİŞEHİR
HÜSEYİN DEMİR
NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ
KEREM KESKİN
İLKAY ABAY
HÜSEYİN ÖZERDOĞAN
GÜNAY UYAR
VEDAT ASLAN
GAZİANTEP
MAHMUT TOĞRUL
BEDRİYE YORGUN
MEHMET KARAYILAN
ATİYE OKAY
OSMAN DEMİRCİ
GÜLER ERAT
KEMAL AKBULUT
UMUT BARAN
MUSA AYDIN
FATMA LEBE
SELMAN TUTUMLU
BİRGÜL YILDIRIM
AGİT ERKAN
ŞAHAP YILDIRIM
GİRESUN
HALİL KARAVELİOĞLU
ALİCAN ÇAKIR
NURİYE PERVİN BAŞER
ŞENEL ÖZTÜRK
GÜMÜŞHANE
SEYİT KARTAL
YILMAZ TAŞ
HAKKARİ
LEYLA GÜVEN
SAİT DEDE
ÖZGÜR ZEYDANOĞLU
HATAY
BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
HÜLYA KAVUK
KEREM NALBANT
FATMA ÖZDEMİR
SERVET KAVUKOĞLU
KADRİYE TURHAN
YILMAZ BAYRAM
GÜLİZAR IŞIKÇAY
MİTHAT MİRİOĞLU
NAİM ÖZBEK
PARAŞİN GÜMÜŞ
ISPARTA
MEVLÜT SABUNCU
CELAL ÇİÇEK
AYŞEGÜL KORKUTAN
EBUBEKİR GÖNAN
MERSİN
FATMA KURTULAN
RIDVAN TURAN
ATİLLA GÜNEY
FATMAGÜL DEMİRTAH
MEHMET ŞİRİNKAYA
EYLEM GENÇER
MEHMET ALIŞ
ELİF ASLAN
HÜSEYİN GÜR
ŞERİF DURMAZ
FİLİZ YILMAZ
İBRAHİM UZEN
REŞAT AŞAN
İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE
PERVİN BULDAN
MUSA PİROĞLU
ERKAN BAŞ
EROL KATIRCIOĞLU
SEMA UÇAR
ATİLA ÖZDOĞAN
SULTAN KARASU
TUNCAY GÖKÇE
AYLİN HACALOĞLU
EMRE SARIGÜL
ERTAN HAMİTOĞLU
ŞEHRİBAN ALKIŞ
İSHAK KARAKAŞ
YAŞAR MERAL ÇAKICI
RECEP YILMAZ
NURULLAH İŞLEK
CANSU İREM KALENDER
KUVVET İHSAN LORDOĞLU
ENGİN ARAS
MİHRİBAN DENİZ NAR
SERVET GÜNGÖRDÜ
IRMAK DUMLUPINAR
EYLEM SARUCA
MURAT GÜLENER
TÜLAY AYDIN
VEYSİ YAKLAV
GÜNAY KARAOĞLAN
ALYA AKKUŞ
İLHAN ÇELİK
MELEKFER BORAK TURGUT
MEHMET KARASLAN
KEMAL İŞLER
DÜRDANE BULGAN
EMİNE KARAASLAN ATEŞ
SABRİ AHI
İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE
AHMET ŞIK
OYA ERSOY
HÜDA KAYA
MUSTAFA AVCİ
TÜLAY KORKUTAN
ALİRIZA BİLGİLİ
AYŞE BERKTAY
GÜLSÜM AĞAOĞLU
GÜRŞENAY DALVEREN
HASAN ÖZGÜNEŞ
MEHMET GÜLER
LUDMİLLA BÜYÜM
HACER ELÇİN
FENER GÜNANA
CELAL ALPHAN
MUSA KILIÇ
ŞADİ ÖZDEMİR
TÜRKAN BİNGÖL
SERVET GÜZEL
IŞIL HACIARİFKAPTANOĞLU KARABABA
MEHMET TAYYİP ARSLAN
OZAN ÖZGENLER
DİLBER ASLAN
MUSA DEĞİRMENCİ
DÜRDANE NİLSU YÜRÜR
ADNAN BULUT
MAŞALLAH KÖYSÜ
ROHANİ ÇİÇEKLİDAL
İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE
TURGUT ÖKER
DİLŞAT CANBAZ KAYA
HAKKI SARUHAN OLUÇ
ALİ KENANOĞLU
ZÜLEYHA GÜLÜM
ABDULHAKİM DAŞ
ELİF BULUT
CELALETTİN CAN
CANŞAH ÇELİK
FEVZİ GERÇEK
GÜLSEREN KAYA
EKREM BARAN
AYŞE KARADAĞ
MEHMET DALKIRAN
MUAZZEZ TÖRE
AYTEKİN AKDEMİR
PINAR GEZİK
KAZIM ŞAROĞLU
BELÇİM OKTAN
HÜSNÜ TAŞ
SONGÜL BÜYÜKPINAR
SÜLEYMAN ÖZKAN
GÜLFİRAZ SAĞLIK
MEHMET PEKER
DİLEK ULAŞ
ENVER DURSUN
ASLI YAĞCI
RIDVAN ÖZTÜRK
LAİKA TAKA
MESUT ALDAGÜL
ROJDA TAŞDEMİR
SERKAN YILMAZ
BÜSRA BERNA TOPRAK
YUSUF YALVAÇ
ZERRİN OĞLAĞU
İZMİR BİRİNCİ BÖLGE
SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ
NURETTİN TURĞAY
YALÇIN YANIK
RAHİME TURAN
HÜSEYİN ÇAĞLAR
MERVAN SINCAR
CEYHAN AKAY
HALİME AKDAĞ
FERZENDE DENİZ
ELFESYE NAS
TAMER AYDIN
SELMAN YILDIRIM
KAMURAN AKKUŞ
HAYRİ ETYEMEZ
İZMİR İKİNCİ BÖLGE
MURAT ÇEPNİ
İDİL UĞURLU
AYŞE YILMAZ
MEHMET AKER
CEMİLE AYDIN
SÜLEYMAN GÜNDÜZ
GÖNÜL AYGÜN
ORHAN AYHAN
DERKAY TAN
MAHSUN KORKMAZ
BEHİYE ERTAŞ
EKREM CAN ALAYGUT
ABDULLAH AKDENİZ
EDİP KAYA
KARS
AYHAN BİLGEN
ARZU MOCO
BİŞAR ALİNAK
KASTAMONU
HÜSEYİN GÖKOĞLU
İSMAİL ÇAVĞA
AZAT AVCI
KAYSERİ
KADRİ ERENER
EYLEM CENGİZ
KENAN MARAŞLI
MUSTAFA ÖÇAL
NİYAZİ YALÇINKAYA
NURAN ERGEN KILIÇ
ZENUN ORTA
ZİLAN YILMAZ
SUAT DEMİR
FEVZİ POLAT
KIRIKKALE
FARUK ÖZDEL
DİREN CEVAHİR ŞEN
YAKUP ASLAN
KIRŞEHİR
GÖKHAN AKIN
HELİZ ABI
KOCAELİ
ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU
FATMA YILDIRIM
KUREYŞ BİLGİÇ
YASEMİN ÜÇER
ALİ DURSUN BUĞDACI
MERYEM DEMİR
ALAATTİN ENÜL
FERHAT DEMİRELLİ
MURAT OZAN
DAMLA BAĞCİ
NECATİ ALTINTOPRAK
SEVİCAN YAŞAR
KADİR YILDIRIMER
KONYA
BÜLENT KILIÇ
BERNA ÇELİK
EYLÜL YAYLACI
GIYASETTİN ALMAZ
JİYAN HURİ YALÇIN
RAMAZAN OT
BAHAR EKİNCİ
ORHAN KARACA
OSMAN KARAMAN
HANİFİ KARACA
ABDURRAHMAN ARSLAN
MEHMET YÖNET
HASAN GEBEŞOĞLU
MEHMET SAİT KOYUNCU
CAHİT BABAHAN
KÜTAHYA
ABDURAHMAN ADIYAMAN
HARUN GÜNDÜZ
SAVAŞ BABUR
GÖKHAN ALKAN
ŞEHMUS ÇELİK
MALATYA
MEHMET TUNCEL
JİYAN TAŞ
KEMAL GEDİK
FATMA ALATAŞ
HÜSEYİN KILINÇ
SİNAN ÖZTÜRK
MANİSA
LEZGİN BOTAN
BİRGÜL SAĞSÖZ
ADNAN MANKAN
HASRET ASLAN
CEVDET YILDIZ
BAYRAM SÖNMEZ
ABİDDİN PADAK
NİHAT YILDIRIM
İHSAN ÇAÇA
VEYSİ DURGUT
KAHRAMANMARAŞ
HÜSEYİN BAKIR
MERYEM YILDIZ
RAUF TEPE
SEVGİ BORAK
ŞAHİN ŞANCİ
TÜLAY KILINÇ DENİZ
İNANÇ YILDIZ
RECEP KAYA
MARDİN
MİTHAT SANCAR
PERO DUNDAR
TUMA ÇELİK
EBRÜ GÜNAY
GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN
DİLAVER İNAL
MUĞLA
SULTAN ÖZCAN
HÜSRAN BELGİN KOÇ
YILMAZ YÜKSEL
EBRU DEMİR
KEMAL KOÇ
SEBAHAT FIRAT
ABDULLAH İPEKLİ
MUŞ
GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT
MENSUR IŞIK
ŞEVİN COŞKUN
ADNAN TOPÇU
NEVŞEHİR
İRFAN TURAN
BEDRETTİN ESER
KEVSER YALÇIN
NİĞDE
MEHMET SALİH İTAH
İBRAHİM AVŞAR
ÜMRAN BATURAY
ORDU
MESUT BİLGİ
BAYRAM KUŞMAN
RUKEN KAYAALP
ŞEVDER YANDI
ÇETİN KAPLAN
TAHSİN TİMUR
RİZE
NECMETTİN DURMUŞ
KÖNA HAZAR ÖZSOY
SEVGİ EVREN KÖROĞLU
SAKARYA
ÇİÇEK ARIÇ
HİVİDAR TANGÜNER
HÜSEYİN KAYA
GAYE ÇALIŞKAN
KEMAL AKTAŞ
DERYA BİNGÖL
HAYDAR EROL
SAMSUN
MEDİHA OYA YAĞCI
CELAL KOCABIYIK
EFRAİM VAYİÇ
ALİ DURSUN KURT
FİKRİ YOLAYDIN
KUBİLAY ÖZTÜRK
CEMİL AKSU
SEVDA ÖZBEK YAKUT
YUSUF KIR
SİİRT
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
SIDIK TAŞ
HAYRETTİN ŞEN
SİNOP
AYŞE GÜL KAFKAS
SEFA ÖZTÜRK
SİVAS
RIZA KARAMAN
HÜSEYİN ÖZCAN
ŞENER ÜNAT
HAKKI AZARAK
RUKEN KOYUN
TEKİRDAĞ
SALİM KAPLAN
FERAY MERTOĞLU
HÜSEYİN ERİŞ
GURBET DEMİRHAN
ERHAN GÖVERCİN
HALİME TUNÇ
TEKİN ÇATALKAYA
TOKAT
ERDAL BEKTAŞ
RANA RENDE
NAMET ERTOĞAN
MUHAMMET VEYSEL YILDIZ
SERVET YÜKSEL
TRABZON
HÜSEYİN TAKA
AHMET HAZAR DİLAVER
KADER UZUN MADENKUYU
NURETTİN KARADENİZ
GÜVEN ATABAY
DURSUN ALİ KURT
TUNCELİ
ALİCAN ÖNLÜ
MERAL HANBAYAT YEŞİL
ŞANLIURFA
NİMETULLAH ERDOĞMUŞ
AYŞE SÜRÜCÜ
NUSRETTİN MAÇİN
ÖMER ÖCALAN
ALİYE KIZILDAMAR
İSMAİL KAPLAN
ROZA YAZMACI
YUSUF YETİM
SONGÜL ARPA
ORHAN ÖZKAN
ELİF ROJDA TALAR
CELALEDİN ERKMEN
MERAL BALTER
BİŞAR TÜYSÜZ
UŞAK
SÜLEYMAN SÖZKESEN
ŞÜKRAN SARI
MEMET LATİF YILDIRIM
VAN
SEZAİ TEMELLİ
BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN
MURAT SARISAÇ
MUAZZEZ ORHAN
TAYİP TEMEL
CENGİZ ÇİÇEK
MUKADDES KARAKOÇ
ASUMAN YELMAZER
YOZGAT
YUSUF ARAN
MEHMET ŞİRİN EREZ
DENİZ ÖZTÜRK
CEM EREN ASLAN
ZONGULDAK
MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
BEDİRHAN GÜNEŞ
EVLİYA GÜDAN
ASYA GEZER
FEVZİ KAYA
AKSARAY
SEYİT MEHMET KESKİN
CİHAN YILMAZ
ŞÜKRAN ACAR
AHMET DEMİR
BAYBURT
ŞEMSETTİN TAKVA
KARAMAN
CEMİL YALÇIN
AYŞE DURUNESİL
REMZİ GÖKDAĞ
KIRIKKALE
DOĞAN ANĞAY
RIFAT RONİ
TEKYEDDİN AKTAŞ
BATMAN
İDRİS BALUKEN
FELEKNAS UCA
NECDET İPEKYÜZ
AYŞE ACAR BAŞARAN
ŞÜKRÜ BAYTAR
ŞIRNAK
ABDULLAH GÜNGEN
LEYLA BİRLİK
HÜSEYİN KAÇMAZ
NURAN İMİR
BARTIN
YILMAZ TOPALOĞLU
ŞAYESTE SALMANOĞLU
ARDAHAN
TAŞKIN AKTAŞ
YAŞAR KAYA
IĞDIR
HABİP EKSİK
KIZNAZ TÜRKELİ
YALOVA
ALİ FUAT HATİP
HEDİYE POLAT
ABDURREZAK EKİNCİ
KARABÜK
ENSAR TOPAL
MUSTAFA ÖZSOY
DERYA GÖÇTÜRK
KİLİS
KASIM KISA
EZEL AYDIN
OSMANİYE
AHMET EKEN
MÜSLÜM ÇAĞAN
DERYA TURHAN
CELAL EKER
DÜZCE
YAHYA MACİT
SEMA GÜNEŞ
MEHMET ŞERİF ORGUN
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