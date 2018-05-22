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HDP'nin milletvekili aday listesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 00:41 | Son Güncelleme

HDP'nin milletvekili aday listesi

ANKARA (AA) - HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdiği milletvekili aday listesi açıklandı.

Listeye göre, milletvekili adayı gösterilen isimler ile bu isimlerin aday gösterildikleri iller şöyle:

ADANA

TÜLAY HATİMOĞULLARI

KEMAL PEKÖZ

SEVER UZUN

BARIŞ KARABIYIK

SONGÜL AYDIN

ZEYNEL KETE

BERİTAN ÖNEN

AHMET KILIÇ

ROZERİN TOSUN

İBRAHİM YAKUT

TÜRKAN BAKIR

CEMİL ÖZEL

ZOZAN EFETÜRK

ÖMER ULUÇAY

DENİZ VAROL

ADIYAMAN

HASAN BASRİ YORULMAZ

HAYRİYE KORKMAZ

MAHMUT ÖZDEMİR

BİRSEN TUNÇ

MEHMET SELİM ÖZBEK

AFYONKARAHİSAR

NEVİN AYTEKİN

MEMET ŞERİF ÇELİK

BELMA KORAY

MEHMET EMİN GERZ

GÜLSEREN KARATAŞ

İSMAİL YILMAZ

AĞRI

BERDAN ÖZTÜRK

DİRAYET DİLAN TAŞDEMİR

DALHA KAYA

KEZİBAN DUMLU

AMASYA

HAMZA YILMAZ

MİTHAT ÇELİK

CEMAL KİRLİ

ANKARA BİRİNCİ BÖLGE

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR

EŞREF KİRAZ

EMİNE KAYA

İSHAK KOCABIYIK

DÖNDÜ CEREN ŞİMŞEK

GAZİ OTİ

CENNET AVCI

CEYHUN AKIN

DİLEK ERTÜRK

ERDEM ÖRT

EBRU DEMİR

REMZİYE GÜÇLÜ

ERDAL ATAŞ

ANKARA İKİNCİ BÖLGE

NURAY TÜRKMEN CANLI

İSTEK USALP

VAHİDE İLGÜN

HAYDAR ARSLAN

İPEK GÜR

NURHAYAT EMİRE

MUSTAFA DEMİR

NİLGÜN YILMAZ

ROJAN MAMO

BAHYETTİN BATUN

ÖMER ÇELİK

ANKARA ÜÇÜNCÜ BÖLGE

VELİ SAÇILIK

NAZIM KARAKURT

ŞEHRİBAN LEYLA ÇETİNBAŞ

HAYDAR ÜSTÜNDAĞ

HÜLYA FIRAT

MEHMET ZARİF KESİCİLER

FATMA KOÇYİĞİT ÖNER

İSMET YALÇINKAYA

TÜLYA SÖNMEZ AYTEKİN

FATMA KIZILÖZ

İLYAS KURT

YİĞİT ÖZTÜRK

ANTALYA

KEMAL BÜLBÜL

DENİZ YILDIRIM

ERDAL GİLGİL

HADİ CİN

NİGAR DURU

İHSAN NERGİZ

FİLİZ ASLAN

VEYSEL AKBOĞA

MERAL GEYLANİ

HAKKI BULUT

HÜLYA HASBAY

ORHAN GÜMÜŞ

HÜLYA BAYAR

SALİH VAROL

GÜLSÜM GÜZEL

BERİVAN TEMEL

ARTVİN

RECEP DEMİRCİ

EMİN EKİNCİ

AYDIN

FERHAT TUNÇ

AYFER DEMİREL

DOĞAN AÇIĞ

ÖZLEM TUNÇ

MEHMET CELAL GÜMÜŞ

SEMRA BAŞARAN

ŞAHİN KOÇ

BAHAEDDİN YAĞARCIK

BALIKESİR

NESİME YÖYLER

ŞAHİN ÇOBAN

YURDANUR GÜVEN

HÜSEYİN GEVHER

FADİME KAM TEMEL

HALİL ERSAN BEKÇİ

ZEHRA BABA

YAHYA ANIK

KENAN YAĞIZ

BİLECİK

FEHMİ KORKMAZ

MUAZZEZ PARILTI

BİNGÖL

ERDAL AYDEMİR

NİHAT AKSOY

GÜLİSTAN AZAK

BİTLİS

MAHMUT CELADED GAYDALI

ZAHİT MUTLU

SEVDA TABAK YAMAÇ

BOLU

KENAN BALTA

GÖNÜL GÖLBAŞ SEVDİNOĞLU

RUMET SERHAT

BURDUR

BEKİR ÇİÇEK

TANER TAŞ

İSMAİL GELTURAN

BURSA BİRİNCİ BÖLGE

YÜKSEL AKGÜN

AYGÜL SAKLI

MUSTAFA YAĞCI

AYNUR YILMAZ

SAFFET PEHLİVAN

RAİFE GÜVEN

AHMET OKUMUŞ

MEHMET SAİT YÜKSEL

CEMAL HAZAR

ZEKİ SOYUŞEN

BURSA İKİNCİ BÖLGE

MEHMET EMİN ADIYAMAN

METİN KILIÇ

ELİF ÇUBUKÇUGİL

CAHİT KIRKAZAK

İPEK AKMAN

NÜFER OCAKLI

CEMİLE ÖSÜN

MEHMET NEDİM KORKMAZ

KEMAL DOĞAN

SAMET KARGALI

ÇANAKKALE

BÜLENT KÖREĞİ

ADİLE YALÇIN

MUSTAFA BİLGİÇ

ZÜBEYİR ÖZKAYA

ÇANKIRI

NAZLI ÇOBAN

HÜSEYİN YEKTA ERPOLAT

ÇORUM

BEKTAŞ İLHAN EKE

HASAN SATILMIŞ

HASAN ÇELİK

ERDOĞAN SERİN

DENİZLİ

ŞERİFE YILDIRIM

NEBİ EBCİ

AYŞE LEZAN SÜZÜK

CEVAT BARİN

AYŞE ÖZAY

MUSA AYDIN

PERİHAN ÜGE

BİRHAT DEMİR

DİYARBAKIR

ADNAN SELÇUK MIZRAKLI

SALİHE AYDEMİR

İMAM TAŞÇIER

REMZİYE TOSUN

HİŞYAR ÖZSOY

SEMRA GÜZEL

GARO PAYLAN

DERSİM DAĞ

MUSA FARİZOĞULLARI

ABDURRAHİM DURMUŞ

MEHMET TEMİZYÜZ

FERDA FAHRİOĞLU AKIN

EDİRNE

MURAT AMİL

HANIM GÜZEL

SERDAL ZIMBA

HASAN ATİK

ELAZIĞ

CEVDET KONAK

SELMA METİN

NEVZAT BERİTANLI

YAPRAK FİLİZ

KUBBETTİN AKAN

ERZİNCAN

PINAR AYTEKİN ÖZGÜÇ

İBRAHİM BOZKURT

ERZURUM

MEHMET KASIM FIRAT

ZELİHA DÜNDAR

FARUK ÇINAR

SAFET POLAT

CÜNEYT LALOĞLU

BARIŞ KEMALOĞLU

ESKİŞEHİR

HÜSEYİN DEMİR

NURTEN ÖZER ULUÇELEBİ

KEREM KESKİN

İLKAY ABAY

HÜSEYİN ÖZERDOĞAN

GÜNAY UYAR

VEDAT ASLAN

GAZİANTEP

MAHMUT TOĞRUL

BEDRİYE YORGUN

MEHMET KARAYILAN

ATİYE OKAY

OSMAN DEMİRCİ

GÜLER ERAT

KEMAL AKBULUT

UMUT BARAN

MUSA AYDIN

FATMA LEBE

SELMAN TUTUMLU

BİRGÜL YILDIRIM

AGİT ERKAN

ŞAHAP YILDIRIM

GİRESUN

HALİL KARAVELİOĞLU

ALİCAN ÇAKIR

NURİYE PERVİN BAŞER

ŞENEL ÖZTÜRK

GÜMÜŞHANE

SEYİT KARTAL

YILMAZ TAŞ

HAKKARİ

LEYLA GÜVEN

SAİT DEDE

ÖZGÜR ZEYDANOĞLU

HATAY

BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU

HÜLYA KAVUK

KEREM NALBANT

FATMA ÖZDEMİR

SERVET KAVUKOĞLU

KADRİYE TURHAN

YILMAZ BAYRAM

GÜLİZAR IŞIKÇAY

MİTHAT MİRİOĞLU

NAİM ÖZBEK

PARAŞİN GÜMÜŞ

ISPARTA

MEVLÜT SABUNCU

CELAL ÇİÇEK

AYŞEGÜL KORKUTAN

EBUBEKİR GÖNAN

MERSİN

FATMA KURTULAN

RIDVAN TURAN

ATİLLA GÜNEY

FATMAGÜL DEMİRTAH

MEHMET ŞİRİNKAYA

EYLEM GENÇER

MEHMET ALIŞ

ELİF ASLAN

HÜSEYİN GÜR

ŞERİF DURMAZ

FİLİZ YILMAZ

İBRAHİM UZEN

REŞAT AŞAN

İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE

PERVİN BULDAN

MUSA PİROĞLU

ERKAN BAŞ

EROL KATIRCIOĞLU

SEMA UÇAR

ATİLA ÖZDOĞAN

SULTAN KARASU

TUNCAY GÖKÇE

AYLİN HACALOĞLU

EMRE SARIGÜL

ERTAN HAMİTOĞLU

ŞEHRİBAN ALKIŞ

İSHAK KARAKAŞ

YAŞAR MERAL ÇAKICI

RECEP YILMAZ

NURULLAH İŞLEK

CANSU İREM KALENDER

KUVVET İHSAN LORDOĞLU

ENGİN ARAS

MİHRİBAN DENİZ NAR

SERVET GÜNGÖRDÜ

IRMAK DUMLUPINAR

EYLEM SARUCA

MURAT GÜLENER

TÜLAY AYDIN

VEYSİ YAKLAV

GÜNAY KARAOĞLAN

ALYA AKKUŞ

İLHAN ÇELİK

MELEKFER BORAK TURGUT

MEHMET KARASLAN

KEMAL İŞLER

DÜRDANE BULGAN

EMİNE KARAASLAN ATEŞ

SABRİ AHI

İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE

AHMET ŞIK

OYA ERSOY

HÜDA KAYA

MUSTAFA AVCİ

TÜLAY KORKUTAN

ALİRIZA BİLGİLİ

AYŞE BERKTAY

GÜLSÜM AĞAOĞLU

GÜRŞENAY DALVEREN

HASAN ÖZGÜNEŞ

MEHMET GÜLER

LUDMİLLA BÜYÜM

HACER ELÇİN

FENER GÜNANA

CELAL ALPHAN

MUSA KILIÇ

ŞADİ ÖZDEMİR

TÜRKAN BİNGÖL

SERVET GÜZEL

IŞIL HACIARİFKAPTANOĞLU KARABABA

MEHMET TAYYİP ARSLAN

OZAN ÖZGENLER

DİLBER ASLAN

MUSA DEĞİRMENCİ

DÜRDANE NİLSU YÜRÜR

ADNAN BULUT

MAŞALLAH KÖYSÜ

ROHANİ ÇİÇEKLİDAL

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE

TURGUT ÖKER

DİLŞAT CANBAZ KAYA

HAKKI SARUHAN OLUÇ

ALİ KENANOĞLU

ZÜLEYHA GÜLÜM

ABDULHAKİM DAŞ

ELİF BULUT

CELALETTİN CAN

CANŞAH ÇELİK

FEVZİ GERÇEK

GÜLSEREN KAYA

EKREM BARAN

AYŞE KARADAĞ

MEHMET DALKIRAN

MUAZZEZ TÖRE

AYTEKİN AKDEMİR

PINAR GEZİK

KAZIM ŞAROĞLU

BELÇİM OKTAN

HÜSNÜ TAŞ

SONGÜL BÜYÜKPINAR

SÜLEYMAN ÖZKAN

GÜLFİRAZ SAĞLIK

MEHMET PEKER

DİLEK ULAŞ

ENVER DURSUN

ASLI YAĞCI

RIDVAN ÖZTÜRK

LAİKA TAKA

MESUT ALDAGÜL

ROJDA TAŞDEMİR

SERKAN YILMAZ

BÜSRA BERNA TOPRAK

YUSUF YALVAÇ

ZERRİN OĞLAĞU

İZMİR BİRİNCİ BÖLGE

SERPİL KEMALBAY PEKGÖZEGÜ

NURETTİN TURĞAY

YALÇIN YANIK

RAHİME TURAN

HÜSEYİN ÇAĞLAR

MERVAN SINCAR

CEYHAN AKAY

HALİME AKDAĞ

FERZENDE DENİZ

ELFESYE NAS

TAMER AYDIN

SELMAN YILDIRIM

KAMURAN AKKUŞ

HAYRİ ETYEMEZ

İZMİR İKİNCİ BÖLGE

MURAT ÇEPNİ

İDİL UĞURLU

AYŞE YILMAZ

MEHMET AKER

CEMİLE AYDIN

SÜLEYMAN GÜNDÜZ

GÖNÜL AYGÜN

ORHAN AYHAN

DERKAY TAN

MAHSUN KORKMAZ

BEHİYE ERTAŞ

EKREM CAN ALAYGUT

ABDULLAH AKDENİZ

EDİP KAYA

KARS

AYHAN BİLGEN

ARZU MOCO

BİŞAR ALİNAK

KASTAMONU

HÜSEYİN GÖKOĞLU

İSMAİL ÇAVĞA

AZAT AVCI

KAYSERİ

KADRİ ERENER

EYLEM CENGİZ

KENAN MARAŞLI

MUSTAFA ÖÇAL

NİYAZİ YALÇINKAYA

NURAN ERGEN KILIÇ

ZENUN ORTA

ZİLAN YILMAZ

SUAT DEMİR

FEVZİ POLAT

KIRIKKALE

FARUK ÖZDEL

DİREN CEVAHİR ŞEN

YAKUP ASLAN

KIRŞEHİR

GÖKHAN AKIN

HELİZ ABI

KOCAELİ

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU

FATMA YILDIRIM

KUREYŞ BİLGİÇ

YASEMİN ÜÇER

ALİ DURSUN BUĞDACI

MERYEM DEMİR

ALAATTİN ENÜL

FERHAT DEMİRELLİ

MURAT OZAN

DAMLA BAĞCİ

NECATİ ALTINTOPRAK

SEVİCAN YAŞAR

KADİR YILDIRIMER

KONYA

BÜLENT KILIÇ

BERNA ÇELİK

EYLÜL YAYLACI

GIYASETTİN ALMAZ

JİYAN HURİ YALÇIN

RAMAZAN OT

BAHAR EKİNCİ

ORHAN KARACA

OSMAN KARAMAN

HANİFİ KARACA

ABDURRAHMAN ARSLAN

MEHMET YÖNET

HASAN GEBEŞOĞLU

MEHMET SAİT KOYUNCU

CAHİT BABAHAN

KÜTAHYA

ABDURAHMAN ADIYAMAN

HARUN GÜNDÜZ

SAVAŞ BABUR

GÖKHAN ALKAN

ŞEHMUS ÇELİK

MALATYA

MEHMET TUNCEL

JİYAN TAŞ

KEMAL GEDİK

FATMA ALATAŞ

HÜSEYİN KILINÇ

SİNAN ÖZTÜRK

MANİSA

LEZGİN BOTAN

BİRGÜL SAĞSÖZ

ADNAN MANKAN

HASRET ASLAN

CEVDET YILDIZ

BAYRAM SÖNMEZ

ABİDDİN PADAK

NİHAT YILDIRIM

İHSAN ÇAÇA

VEYSİ DURGUT

KAHRAMANMARAŞ

HÜSEYİN BAKIR

MERYEM YILDIZ

RAUF TEPE

SEVGİ BORAK

ŞAHİN ŞANCİ

TÜLAY KILINÇ DENİZ

İNANÇ YILDIZ

RECEP KAYA

MARDİN

MİTHAT SANCAR

PERO DUNDAR

TUMA ÇELİK

EBRÜ GÜNAY

GÜLBİN ŞAHİN DAĞHAN

DİLAVER İNAL

MUĞLA

SULTAN ÖZCAN

HÜSRAN BELGİN KOÇ

YILMAZ YÜKSEL

EBRU DEMİR

KEMAL KOÇ

SEBAHAT FIRAT

ABDULLAH İPEKLİ

MUŞ

GÜLÜSTAN KILIÇ KOÇYİĞİT

MENSUR IŞIK

ŞEVİN COŞKUN

ADNAN TOPÇU

NEVŞEHİR

İRFAN TURAN

BEDRETTİN ESER

KEVSER YALÇIN

NİĞDE

MEHMET SALİH İTAH

İBRAHİM AVŞAR

ÜMRAN BATURAY

ORDU

MESUT BİLGİ

BAYRAM KUŞMAN

RUKEN KAYAALP

ŞEVDER YANDI

ÇETİN KAPLAN

TAHSİN TİMUR

RİZE

NECMETTİN DURMUŞ

KÖNA HAZAR ÖZSOY

SEVGİ EVREN KÖROĞLU

SAKARYA

ÇİÇEK ARIÇ

HİVİDAR TANGÜNER

HÜSEYİN KAYA

GAYE ÇALIŞKAN

KEMAL AKTAŞ

DERYA BİNGÖL

HAYDAR EROL

SAMSUN

MEDİHA OYA YAĞCI

CELAL KOCABIYIK

EFRAİM VAYİÇ

ALİ DURSUN KURT

FİKRİ YOLAYDIN

KUBİLAY ÖZTÜRK

CEMİL AKSU

SEVDA ÖZBEK YAKUT

YUSUF KIR

SİİRT

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

SIDIK TAŞ

HAYRETTİN ŞEN

SİNOP

AYŞE GÜL KAFKAS

SEFA ÖZTÜRK

SİVAS

RIZA KARAMAN

HÜSEYİN ÖZCAN

ŞENER ÜNAT

HAKKI AZARAK

RUKEN KOYUN

TEKİRDAĞ

SALİM KAPLAN

FERAY MERTOĞLU

HÜSEYİN ERİŞ

GURBET DEMİRHAN

ERHAN GÖVERCİN

HALİME TUNÇ

TEKİN ÇATALKAYA

TOKAT

ERDAL BEKTAŞ

RANA RENDE

NAMET ERTOĞAN

MUHAMMET VEYSEL YILDIZ

SERVET YÜKSEL

TRABZON

HÜSEYİN TAKA

AHMET HAZAR DİLAVER

KADER UZUN MADENKUYU

NURETTİN KARADENİZ

GÜVEN ATABAY

DURSUN ALİ KURT

TUNCELİ

ALİCAN ÖNLÜ

MERAL HANBAYAT YEŞİL

ŞANLIURFA

NİMETULLAH ERDOĞMUŞ

AYŞE SÜRÜCÜ

NUSRETTİN MAÇİN

ÖMER ÖCALAN

ALİYE KIZILDAMAR

İSMAİL KAPLAN

ROZA YAZMACI

YUSUF YETİM

SONGÜL ARPA

ORHAN ÖZKAN

ELİF ROJDA TALAR

CELALEDİN ERKMEN

MERAL BALTER

BİŞAR TÜYSÜZ

UŞAK

SÜLEYMAN SÖZKESEN

ŞÜKRAN SARI

MEMET LATİF YILDIRIM

VAN

SEZAİ TEMELLİ

BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN

MURAT SARISAÇ

MUAZZEZ ORHAN

TAYİP TEMEL

CENGİZ ÇİÇEK

MUKADDES KARAKOÇ

ASUMAN YELMAZER

YOZGAT

YUSUF ARAN

MEHMET ŞİRİN EREZ

DENİZ ÖZTÜRK

CEM EREN ASLAN

ZONGULDAK

MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU

BEDİRHAN GÜNEŞ

EVLİYA GÜDAN

ASYA GEZER

FEVZİ KAYA

AKSARAY

SEYİT MEHMET KESKİN

CİHAN YILMAZ

ŞÜKRAN ACAR

AHMET DEMİR

BAYBURT

ŞEMSETTİN TAKVA

KARAMAN

CEMİL YALÇIN

AYŞE DURUNESİL

REMZİ GÖKDAĞ

KIRIKKALE

DOĞAN ANĞAY

RIFAT RONİ

TEKYEDDİN AKTAŞ

BATMAN

İDRİS BALUKEN

FELEKNAS UCA

NECDET İPEKYÜZ

AYŞE ACAR BAŞARAN

ŞÜKRÜ BAYTAR

ŞIRNAK

ABDULLAH GÜNGEN

LEYLA BİRLİK

HÜSEYİN KAÇMAZ

NURAN İMİR

BARTIN

YILMAZ TOPALOĞLU

ŞAYESTE SALMANOĞLU

ARDAHAN

TAŞKIN AKTAŞ

YAŞAR KAYA

IĞDIR

HABİP EKSİK

KIZNAZ TÜRKELİ

YALOVA

ALİ FUAT HATİP

HEDİYE POLAT

ABDURREZAK EKİNCİ

KARABÜK

ENSAR TOPAL

MUSTAFA ÖZSOY

DERYA GÖÇTÜRK

KİLİS

KASIM KISA

EZEL AYDIN

OSMANİYE

AHMET EKEN

MÜSLÜM ÇAĞAN

DERYA TURHAN

CELAL EKER

DÜZCE

YAHYA MACİT

SEMA GÜNEŞ

MEHMET ŞERİF ORGUN

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
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