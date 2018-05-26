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HDP'nin Tekirdağ seçim bürosu açıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 20:02 | Son Güncelleme

Açılış programına, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Tekirdağ'daki seçim bürosu açıldı.

Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış programına, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de katıldı.

Burada konuşan Temelli, HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile seçim kampanyasını dün Edirne'den başlattıklarını söyledi.

Temelli, parti olarak 24 Haziran'a kadar çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, "HDP; herkesin partisi olacak, özgürlüğün, demokrasinin, eşitliğin partisi olacak. Kimseye ayrım yapmadan daha güzel bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

HDP'nin Tekirdağ milletvekili adaylarının tanıtılmasının ardından kurdele kesilmesiyle seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi.

Temelli, açılışın ardından partililerle bir araya geleceği iftar programı için Ergene ilçesine hareket etti.

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