AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Hedefimiz 350 milletvekili Meclise taşımak. Terör örgütlerine, 'Tamam' diyenlere inat 24 Haziran'da yola devam." dedi.

Çalık, Darende Belediyesi Sanat Atölyesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen Çini Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Belediyenin sanat atölyesinin 20 kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Darende'nin her seçim doğruyu yaptığını, bu seçimde Darende'nin de Malatya'nın da AK Parti diyeceğini aktaran Çalık, "Hedefimiz 350 milletvekili Meclise taşımak. Terör örgütlerine, tamam diyenlere inat 24 Haziran'da yola devam." diye konuştu.

Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Darende İlçe Belediye Başkanı Süleyman Eser ile serginin açılış kurdelesini kesti.

Sergiyi gezen Çalık, ardından Koca ile Bilgi Yolu Eğitim, Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezini (BİLSAM) ziyaret etti.

Çalık, burada yaptığı konuşmada da Türkiye'nin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmaya çalışırken, önlerine bariyerler koymak isteyenler olduğunu belirterek, şunları kaydetti: