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"Hedefimiz 350 milletvekili Meclise taşımak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 18:21 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Hedefimiz 350 milletvekilini Meclise taşımak. Terör örgütlerine, 'Tamam' diyenlere inat 24 Haziran'da yola devam" - "Biz devletin yumruğunu terör örgütlerine, şefkat elini ise milletimize göstermeye devam ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Hedefimiz 350 milletvekili Meclise taşımak. Terör örgütlerine, 'Tamam' diyenlere inat 24 Haziran'da yola devam." dedi.

Çalık, Darende Belediyesi Sanat Atölyesi tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen Çini Sergisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Belediyenin sanat atölyesinin 20 kişiye istihdam sağladığını söyledi.

Darende'nin her seçim doğruyu yaptığını, bu seçimde Darende'nin de Malatya'nın da AK Parti diyeceğini aktaran Çalık, "Hedefimiz 350 milletvekili Meclise taşımak. Terör örgütlerine, tamam diyenlere inat 24 Haziran'da yola devam." diye konuştu.

Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Darende İlçe Belediye Başkanı Süleyman Eser ile serginin açılış kurdelesini kesti.

Sergiyi gezen Çalık, ardından Koca ile Bilgi Yolu Eğitim, Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezini (BİLSAM) ziyaret etti.

Çalık, burada yaptığı konuşmada da Türkiye'nin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmaya çalışırken, önlerine bariyerler koymak isteyenler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız darbe girişimleri başta olmak üzere 2007'yi hatırlayın '410 el kaosa kalktı' diyen manşetleri, 'Cumhurbaşkanı eşi başörtülü olmaz' diyen zihniyeti hatırlayın. 27 Nisan e-muhtırasını hatırlayın. Bütün dünyanın gıptayla baktığı ülkede 2008'de AK Parti'ye kapatma davası açıldığını asla unutmayın. Partiyi kapatmak ve Türkiye'nin altına dinamit koymak isteyen zihniyeti unutmayın. Üçüncü havaalanı, köprü ve nükleer santraller dediğimiz bir dönemde Türkiye'nin önüne koyulan engelleri, gezi olaylarını, üç ağaç için ülkeyi yangın yerine çevirenleri, arkasından çukur siyasetini, hendek siyasetini unutmayın. 17-25 Aralık yargı darbesini, 15 Temmuz darbe girişimini hiç kimse aklından çıkarmasın. 15 Temmuz darbe girişimi bu ülkenin varlığına, birliğine kastetmiş terör örgütlerinin yaptığı saldırıdır."

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir hukuk devleti olduğunu ve darbecilerin adalet önünde hesap vermeye devam edeceğini vurgulayan Çalık, adaletin yerini bulacağını söyledi.

- "Devletin şefkat elini milletimize gösteriyoruz"

Öznur Çalık, terörle mücadelenin sınır içinde ve dışında devam ettiğini, terör bitene kadar da operasyonların devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz devletin yumruğunu terör örgütlerine, şefkat elini ise milletimize göstermeye devam ediyoruz. Uyguladığımız sosyal politikalarla da Doğu ve Güneydoğu'ya sosyal, kültürel ve insani kalkınma adına gerekli desteklerimiz devam ediyor. Terör örgütüne payandalık yapanların, yıkım ekibine destek verenlerin, ne İnce'si ne Temel'i ne ipi ne ipsizi ne de Kılıçdaroğlu'nun vaat ettiği eski Türkiye hayalini gerçekleştirememesi adına o büyük Türkiye'yi yeniden inşa etmek için 24 Haziran'da oylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye gidecek."

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Malatya öznur çalık

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