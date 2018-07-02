"Hedefimiz, büyüyen ve gelişen bir Türkiye inşa etmek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile temel hedefimiz, büyüyen ve gelişen bir Türkiye'yi sizlerle inşa etmek." dedi. Çalık, AK Parti Malatya milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca ile Malaya Ticaret Borsasını ziyaret etti. Borsa Başkanı Ramazan Özcan ve üyelerle görüşen Çalık, seçimlerde partilerine verilen destekten dolayı çiftçilere, ihracatçılara, tedarikçilere ve tüccarlara teşekkür etti. Çalık, Malatya'da seçmenin yüzde 70'inin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek verdiğini dile getirerek, milletvekilliği seçimlerinde ise büyükşehirler arasında AK Parti'ye en fazla destek veren yedinci il olduklarını söyledi. Her seçim sonrası neler yaptıklarının ve bundan sonra neler yapılması gerektiğinin muhasebesini gördüklerini ifade eden Çalık, milletvekili arkadaşlarıyla Malatya'nın emrinde olduklarını vurguladı. Malatya kayısısına yönelik yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler veren Çalık, "Arapgir üzümü, Dalbastı kirazı ve Pütürge balı" gibi ürünlerin de tescil edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

- "Krizlere, darbe girişimlerine rağmen Türkiye büyüdü" Çalık, Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü ve geliştiğini aktararak, şöyle devam etti: "Krizlere, darbe girişimlerine rağmen Türkiye büyümeye devam etti. 2017'deki yüzde 7,4'lük büyümesi ile Türkiye çok önemli bir büyümeye imza attı. 2002-2018 yılları arasında yüzde 5,8 büyüme de tüm dünyanın dikkatini çeken bir orandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile temel hedefimiz, büyüyen ve gelişen bir Türkiye'yi sizlerle inşa etmek. Çok büyük bir reform, devrim yaptık, 100 yıllık parlamenter sisteme noktayı koyduk. Artık kaotik koalisyonlar dönemine son verdik. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımızın yemin ettiği günden itibaren hükümetimizi kuruyoruz. İnşallah Malatya'mız için de Türkiye'miz için de ekonomimiz, adaletimiz, eğitimimiz en önemli hedeflerimiz arasında." Çalık, meyve suyu üreticilerinin kayısı için belirledikleri 25 kuruş taban fiyata karşı, üreticilerin ürünlerini satmama kararı almalarını alkışla karşıladığını belirterek, "Siyasiler olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bizim 25 kuruşa ürünümüzü vermeye niyetimiz yok. Malatya için kayısı suyu fabrikası kurmamız lazım. Malatya'da meyve alımını yapacak fabrikayı biz kuralım, başkalarına kayısılarımızı 25 kuruştan vermek zorunda kalmayalım." diye konuştu.