"Hedefimiz güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bütün amacımız ve hedefimiz güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet, güçlü bir Türkiye oluşturmak." dedi.

Malatya kent merkezindeki Soykan Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet eden Bakan Tüfenkci daha sonra İnönü Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tüfenkci, seçim hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini bildirdi.

Tüfenkci, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve seçime az bir süre kalması dolayısıyla sokakların hareketlendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İnşallah 24 Haziran'da Türkiye çifte bayram yapacak. Nasıl çifte bayram yapacak? Türkiye, özellikle 16 yıllık bilgi, beceri, birikimin getirmiş olduğu ustalığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kullanarak Türkiye'yi iradesiyle, erdemiyle, cesaretiyle en az 2 kat büyütecek bir liderin iş başına gelmesini kutlayacak. Bütün amacımız ve hedefimiz güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet, güçlü bir Türkiye oluşturmak. Güçlü Türkiye için de güçlü bir Malatya'nın olması gerekir."