"Hedefimiz güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Bütün amacımız ve hedefimiz güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet, güçlü bir Türkiye oluşturmak." dedi.
Malatya kent merkezindeki Soykan Meydanı'nda vatandaşlarla sohbet eden Bakan Tüfenkci daha sonra İnönü Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Tüfenkci, seçim hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürdüklerini bildirdi.
Tüfenkci, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve seçime az bir süre kalması dolayısıyla sokakların hareketlendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"İnşallah 24 Haziran'da Türkiye çifte bayram yapacak. Nasıl çifte bayram yapacak? Türkiye, özellikle 16 yıllık bilgi, beceri, birikimin getirmiş olduğu ustalığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kullanarak Türkiye'yi iradesiyle, erdemiyle, cesaretiyle en az 2 kat büyütecek bir liderin iş başına gelmesini kutlayacak. Bütün amacımız ve hedefimiz güçlü bir meclis, güçlü bir hükümet, güçlü bir Türkiye oluşturmak. Güçlü Türkiye için de güçlü bir Malatya'nın olması gerekir."
Malatya'nın bölgenin lider illerinden, marka şehirlerinden olduğuna işaret eden Bakan Tüfenkci, "Bu markayı daha da değerli hale getirmek için inşallah 24 Haziran'dan sonra hem yarım kalan projelerin hayata geçmesi hem de yeni yatırımlarla Malatya'nın istihdamını artırma noktasında, çehresini değiştirme noktasında adımlarımızı bir bir atacağız. Esnafımız da ticaret erbabımız da bayram bereketiyle hallerinden memnun. İnşallah bu 24 Haziran'dan sonra da taçlanarak devam eder." ifadesini kullandı.
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