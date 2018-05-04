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"Hedefimiz, Mecliste yüzde 20 kadın temsilini yakalamak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 12:18 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık: - "Bu seçimlerde kadın milletvekili sayımızı çok daha yukarıya çekeceğiz. Hedefimiz, Mecliste yüzde 20 kadın temsilini yakalamak" - "Biz, yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımıza değişmedik, onlar bizi yolda bizi bırakmadıkları sürece. Cumhurbaşkanımızın en önemli vasıflarından biri vefasıdır. Cumhurbaşkanımızın vefasına rağmen vefasız olanların var olduğunu maalesef görüyoruz" - "(AK Partili bazı milletvekillerinin aday adayı olmaması) Herkesin kendi iradesi. Kendi iradesiyle aday adayı olmayı, olmamayı tercih edebilirler. Bu her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı olduğu gibi mevcut milletvekili arkadaşlarımızın da hakkı"

AYNUR EKİZ - AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bu seçimlerde kadın milletvekili sayımızı çok daha yukarıya çekeceğiz. Hedefimiz, Mecliste yüzde 20 kadın temsilini yakalamak." diye konuştu.

AA muhabirine konuşan Çalık, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde aday olmasının milletin mutabakatının bir sonucu olduğunu belirterek milletin mutabakatının karşısında kirli ittifaklar bulunduğunu söyledi.

Ulusal ve uluslararası kuruluşların Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığı makamından indirebilmek için her türlü yolu denediğini anlatan Çalık, "Pensilvanya'nın yazdığı senaryoların ülkemizde kurgulandığının ve senaryonun filme dönüştürülmek istendiğinin farkındayız. Bunu milletimiz de görüyor." dedi.

İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönecekleri haberlerine ilişkin Çalık, bu pazarlıkları yapanların sonunda darmaduman olduklarını dile getirerek "Biz, yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımıza değişmedik, onlar bizi yolda bırakmadıkları sürece. Cumhurbaşkanımızın en önemli vasıflarından biri vefasıdır. Cumhurbaşkanımızın vefasına rağmen vefasız olanların var olduğunu maalesef görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Listelerde ehliyetiyle, liyakatiyle yöresini temsil eden isimler olacak"

Muhalefet kanadından gelen ittifak eleştirilerine rağmen milletvekili genel seçimlerinde ittifak yapmak isteyenler olduğunu aktaran Çalık, "Çıkardığımız yasa çerçevesinde ittifak yapabilme imkanları var ama bunları kapalı kapılar ardında yapmanın anlamı yok." şeklinde konuştu.

AK Parti'de 2 Mayıs'ta sona eren aday adaylığı başvurusuna ilişkin Çalık, 7 bin 329 aday adaylığı başvurusu yapıldığına, bunların 5 bin 997'sinin erkek, bin 332'sinin kadın, 498'inin engelli, 468'inin genç olduğuna işaret ederek AK Parti listelerinde ehliyetiyle, liyakatiyle yöresini temsil eden isimlerin yanı sıra kadınların, gençlerin, engellilerin temsilinin de 24 Haziran'da Mecliste görüleceğini söyledi.

- "Hedefimiz, Mecliste yüzde 20 kadın temsilini yakalamak"

Meclisteki kadın temsil oranının yüzde 14,1 olduğuna dikkati çeken Çalık, partisinin yönetim kadrolarındaki kadın temsil oranının yüzde 20'lerde olduğunu vurguladı.

Kota uygulamadan temsilde adaleti tesis etmek için ehliyetli, liyakatli insanlara niteliklerine göre parti listelerinde yer verildiğini bildiren Çalık, şöyle devam etti:

"Bu seçimlerde kadın milletvekili sayımızı çok daha yukarıya çekeceğiz. Hedefimiz, Mecliste yüzde 20 kadın temsilini yakalamak. Bu oranı yakaladığımız andan itibaren, karar mekanizmalarında, yerel seçimlerde, belediye meclislerinde kadın sayısını artırmak da bir diğer hedefimiz. Biz, 15 yıl boyunca kadınlarımız için çok önemli işler yaptık. Yasal düzenlemeler yaptık. Fırsat eşitliğinden kreş, girişimcilik desteklerine kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. 'Kadınlarımız arka tarafta çalışsın, ön tarafa erkekler gelsin.' diyen bir parti olmadık hiçbir zaman. Kadınlarımıza bu kadar kapıyı açan bir liderle çalışmaktan onur duyuyorum. Bütün kadınlarımıza da kapımız sonuna kadar açık. Meclisteki temsil oranımız da en yüksek seviyeye çıkacak."

- "Koltuğa değil, hizmete talibiz"

AK Partili mevcut milletvekillerinden bazılarının aday adayı olmamasına ilişkin Çalık, "Herkesin kendi iradesi. Kendi iradesiyle aday adayı olmayı, olmamayı tercih edebilirler. Bu her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hakkı olduğu gibi mevcut milletvekili arkadaşlarımızın da hakkı. İsteyen milletvekili adayı olabilir, istemeyen olmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu isimlerin sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleri olduğu takdirde aday olabileceğinin, başka görevlerde bulunabileceğinin altını çizen Çalık, bu konuların sonra konuşulacağını söyledi.

Yenilenmelerin mutlaka olacağını kaydeden Çalık, "Kimimiz Mecliste, kimimiz partinin farklı organlarında, kimimiz yerelde, kimimiz partinin düz üyesi olarak çalışma imkanına sahibiz. Biz koltuğa değil, hizmete talibiz." dedi.

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AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ö

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