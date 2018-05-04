AYNUR EKİZ - AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Bu seçimlerde kadın milletvekili sayımızı çok daha yukarıya çekeceğiz. Hedefimiz, Mecliste yüzde 20 kadın temsilini yakalamak." diye konuştu. AA muhabirine konuşan Çalık, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde aday olmasının milletin mutabakatının bir sonucu olduğunu belirterek milletin mutabakatının karşısında kirli ittifaklar bulunduğunu söyledi. Ulusal ve uluslararası kuruluşların Erdoğan'ı cumhurbaşkanlığı makamından indirebilmek için her türlü yolu denediğini anlatan Çalık, "Pensilvanya'nın yazdığı senaryoların ülkemizde kurgulandığının ve senaryonun filme dönüştürülmek istendiğinin farkındayız. Bunu milletimiz de görüyor." dedi. İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye dönecekleri haberlerine ilişkin Çalık, bu pazarlıkları yapanların sonunda darmaduman olduklarını dile getirerek "Biz, yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımıza değişmedik, onlar bizi yolda bırakmadıkları sürece. Cumhurbaşkanımızın en önemli vasıflarından biri vefasıdır. Cumhurbaşkanımızın vefasına rağmen vefasız olanların var olduğunu maalesef görüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Listelerde ehliyetiyle, liyakatiyle yöresini temsil eden isimler olacak" Muhalefet kanadından gelen ittifak eleştirilerine rağmen milletvekili genel seçimlerinde ittifak yapmak isteyenler olduğunu aktaran Çalık, "Çıkardığımız yasa çerçevesinde ittifak yapabilme imkanları var ama bunları kapalı kapılar ardında yapmanın anlamı yok." şeklinde konuştu. AK Parti'de 2 Mayıs'ta sona eren aday adaylığı başvurusuna ilişkin Çalık, 7 bin 329 aday adaylığı başvurusu yapıldığına, bunların 5 bin 997'sinin erkek, bin 332'sinin kadın, 498'inin engelli, 468'inin genç olduğuna işaret ederek AK Parti listelerinde ehliyetiyle, liyakatiyle yöresini temsil eden isimlerin yanı sıra kadınların, gençlerin, engellilerin temsilinin de 24 Haziran'da Mecliste görüleceğini söyledi. - "Hedefimiz, Mecliste yüzde 20 kadın temsilini yakalamak" Meclisteki kadın temsil oranının yüzde 14,1 olduğuna dikkati çeken Çalık, partisinin yönetim kadrolarındaki kadın temsil oranının yüzde 20'lerde olduğunu vurguladı. Kota uygulamadan temsilde adaleti tesis etmek için ehliyetli, liyakatli insanlara niteliklerine göre parti listelerinde yer verildiğini bildiren Çalık, şöyle devam etti: