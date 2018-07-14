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"Hem abim hem doktorum hem vekilim oldu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2018 11:08 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanan Abdurrahman Kafkas, bacağındaki şarapnel parçalarını çıkaran AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile bir araya geldi - 15 Temmuz Gazisi Abdurrahman Kafkas: - "Hocam (Mustafa Esgin) bizzat ameliyatıma girdi. Hem abim hem doktorum hem vekilim oldu. Bizim için onun burada olması ayrı bir önem taşıyor" - AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin: - "Hain darbe girişimine karışanlarla ilgili hukuki süreçler son noktaya geldi. Bu yıl sonuna kadar, hepsinin hak ettiği cezayı alacakları konusunda en ufak bir tereddüt yok"

YILDIZ AKTAŞ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralanan 24 yaşındaki Abdurrahman Kafkas, doktorluğunu üstlenen ve bacağındaki şarapnel parçalarını çıkaran AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile bir araya geldi.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde helikopterden açılan ateş sonucu yaralanan Kafkas ile o dönem doktorluk yapan ve Kafkas'ın bacağındaki şarapnel parçalarını çıkaran AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin 15 Temmuz darbe girişimin yıl dönümü öncesinde buluştu.

Esgin'i makamında ziyaret eden Kafkas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, darbe girişimi sırasında ağabeyini ziyaret için Ankara'da bulunduğunu, televizyonda izlediği haberler üzerine Beştepe'ye gidip, tankları engellemeye çalıştığını ve bu sırada bir helikopterden açılan ateş sonucu yaralandığını anlattı.

Başta vurulduğunu fark etmediğini, sonra şarapnel parçalarının bacağına saplandığını anladığını kaydeden Kafkas, tanımadığı bir kişinin kendisini hastaneye götürdüğünü, ilk tedavinin Ankara'da yapıldıktan sonra Bursa'ya döndüğünü vurguladı.

O dönem doktorluk yapan Mustafa Esgin'in, durumunu öğrenmesinin ardından kendisini evinde ziyaret ettiğini aktaran Kafkas, Esgin'in ağrıya neden olan şarapnel parçalarını ameliyatla alabileceğini söylediğini kaydetti.

- "Onun Mecliste olması ayrı bir önem taşıyor"

Daha sonra Esgin'in kendisini ameliyat ettiğini ve şarapnel parçalarını çıkardığını belirten Kafkas, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hocam (Mustafa Esgin) bizzat ameliyatıma girdi. Hem abim hem doktorum hem vekilim oldu. Milletvekili listeleri açıklanınca, hemen kontrol ettim 'Hocam var mı?' diye. Görünce ayrı bir mutlu oldum. Bizim için onun Mecliste olması ayrı bir önem taşıyor. Çünkü 15 Temmuz hassasiyetini gerçekten yaşayıp o gün beni ziyaret etmesi, bazı şeylerin sözde değil gerçekte olması ve bugün o insanın Mecliste olması farklı. Milletimize bunu yapanlar yavaş yavaş cezalarını almaya başladı. Tek ricamız, davaların daha fazla uzatılmaması. Millete, bunu yapanların, kendi insanına ateş açanların, bizim silahlarımızı bize sıkanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz."

- Esgin: "Sürpriz ziyaret mutlu etti"

AK Parti Bursa Milletvekili Esgin de 15 Temmuz öncesi Kafkas'ın kendisini ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

15 Temmuz'un hemen ertesinde Bursa'nın Orhaneli ilçesinde "Demokrasi Nöbeti" tutarken, ilçede bir gazinin olduğunu öğrendiğini ve hemen ziyaretine gittiğini anlatan Esgin, ortopedi uzmanı olduğu için bacağında şarapnel parçaları bulunan Kafkas'ı muayene ettiğini ve şarapnel parçalarını ameliyatla almaya karar verdiğini aktardı.

Esgin, o günden beri görüştükleri Kafkas'ın, 9 Eylül'de yapılacak nikahında da şahidi olmak istediğini belirtti.

Milletvekilliği boyunca, kahraman millete layık olmaya gayret edeceğini vurgulayan Esgin, "15 Temmuz'a az var. Abdurrahman bir sürpriz yaptı. Ziyaretten çok mutlu oldum. Duygu dolu anlar yaşadı, bizi de duygulandırdı. Biliyorsunuz, hain darbe girişimine karışanlarla ilgili hukuki süreçler son noktaya geldi. Bu yıl sonuna kadar, hepsinin hak ettiği cezayı alacakları konusunda en ufak bir tereddüt yok, hızla bu süreçler devam ediyor. Milletimizin vicdanında onların hak ettiği cezayı almaları en önemli beklenti. Biz de bunun çabası içerisinde olacağız." diye konuştu.

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15 temmuz gazisi Abdurrahman Kafkas AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin

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